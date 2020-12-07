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Охотник случайно застрелил знакомого в Барановичском районе

07.12.2020 16:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Охотник случайно застрелил знакомого в Барановичском районе

Житель Барановичского района случайно застрелил своего знакомого из охотничьего ружья. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Согласно данным следователей, несчастный случай произошел во время охоты в лесу днем 6 декабря. 52-летний мужчина непреднамеренно выстрелил из охотничьего ружья и попал в своего 68-летнего знакомого. От полученного ранения мужчина скончался на месте. 

Теперь хозяин ружья проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 144 Уголовного кодекса Беларуси).

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Житель Барановичского района случайно застрелил своего знакомого из охотничьего ружья. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Согласно данным...
 
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