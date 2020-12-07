Охотник случайно застрелил знакомого в Барановичском районе

Источник материала: ОНТ

Житель Барановичского района случайно застрелил своего знакомого из охотничьего ружья. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Согласно данным следователей, несчастный случай произошел во время охоты в лесу днем 6 декабря. 52-летний мужчина непреднамеренно выстрелил из охотничьего ружья и попал в своего 68-летнего знакомого. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Теперь хозяин ружья проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 144 Уголовного кодекса Беларуси).

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram