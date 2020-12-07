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Арина Соболенко вошла в десятку лучших по версии WTA
Источник материала: ОНТ
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила актуальную версию рейтинга в одиночном разряде.
Звание первой ракетки мира сохраняет за собой Эшли Барти из Австралии, на втором месте – Симона Халеп из Румынии, Наоми Осака – третья. Лучшая среди белорусок – Арина Соболенко. Она располагается на десятой позиции. Виктория Азаренко – 13-я.
Фото: Getty Images/ eurosport.ru
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Женская теннисная ассоциация (WTA) представила актуальную версию рейтинга в одиночном разряде. Звание первой ракетки мира сохраняет за собой Эшли Барти из...
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