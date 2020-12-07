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Арина Соболенко вошла в десятку лучших по версии WTA

07.12.2020 16:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко вошла в десятку лучших по версии WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила актуальную версию рейтинга в одиночном разряде. 

Звание первой ракетки мира сохраняет за собой Эшли Барти из Австралии, на втором месте – Симона Халеп из Румынии, Наоми Осака – третья. Лучшая среди белорусок – Арина Соболенко. Она располагается на десятой позиции. Виктория Азаренко – 13-я.

Фото: Getty Images/ eurosport.ru

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Женская теннисная ассоциация (WTA) представила актуальную версию рейтинга в одиночном разряде.  Звание первой ракетки мира сохраняет за собой Эшли Барти из...
 
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