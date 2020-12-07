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Столкновениями с полицией закончился митинг участников движения Black Lives Matter в Лос-Анджелесе

07.12.2020 16:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Столкновениями с полицией закончился митинг участников движения Black Lives Matter в Лос-Анджелесе

Жалобами местных жителей на протестующих и столкновениями с полицией закончился накануне митинг участников движения «За права темнокожих» в Лос-Анджелесе. 

Демонстранты собрались у дома мэра уже 13-е воскресенье. Они против возможного назначения главы Города ангелов в кабинет Джо Байдена в случае победы демократа. Мэром недовольны также из-за большого количества бездомных на улицах Лос-Анджелеса. Один из участников митинга говорил в мегафон. Шум вызвал негодование местных жителей. Они пожаловались в полицию. Офицеры попытались арестовать нарушителя, но это спровоцировало беспорядки и драку. Полиция применила дубинки. 

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Жалобами местных жителей на протестующих и столкновениями с полицией закончился накануне митинг участников движения «За права темнокожих» в Лос-Анджелесе. ...
 
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