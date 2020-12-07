В Жодино задержан поджигатель ларька

Источник материала: ОНТ

В Жодино сотрудники МВД задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге ларька. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Согласно опубликованной информации, вечером 5 декабря 32-летний местный житель поджег торговый павильон на ул. Фрунзе. При попытке скрыться он был задержан бойцами СПБТ «Алмаз». Как отмечается в сообщении, «горожанин, придерживающийся радикальных взглядов по силовому свержению власти, готовился к преступлению и совершил его, используя изготовленный накануне коктейль Молотова».

Против мужчины возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство, в данный момент он содержится в ИВС. Кроме того, в его отношении проводится проверка на причастность к другим преступлениям. В частности, сообщается о том, что мужчина собирался повредить камеры наружного наблюдения и вывести из строя электрооборудование на объектах железнодорожного транспорта в Жодино.

Также сообщается о том, что у мужчины был пособник, личность которого в данный момент устанавливается.

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