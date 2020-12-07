|
Власти РБ прогнозируют рост ВВП в 21 году на 1,8%
Источник материала: АФН
Белорусские власти прочат экономике страны рост в 2021 году на 1,8%, сообщил сегодня премьер РБ Роман Головченко.
Уровень инфляции в 21 году не должен превысить 5%, отметил премьер.
По итогам текущего года правительство ждет падения ВВП на 1%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские власти прочат экономике страны рост в 2021 году на 1,8%, сообщил сегодня премьер РБ Роман Головченко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)