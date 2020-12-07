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Власти РБ прогнозируют рост ВВП в 21 году на 1,8%

07.12.2020 17:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти прочат экономике страны рост в 2021 году на 1,8%, сообщил сегодня премьер РБ Роман Головченко.

Уровень инфляции в 21 году не должен превысить 5%, отметил премьер.

По итогам текущего года правительство ждет падения ВВП на 1%.

 
 
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Белорусские власти прочат экономике страны рост в 2021 году на 1,8%, сообщил сегодня премьер РБ Роман Головченко.
 
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