Власти РБ прогнозируют рост ВВП в 21 году на 1,8%

Источник материала: АФН

Белорусские власти прочат экономике страны рост в 2021 году на 1,8%, сообщил сегодня премьер РБ Роман Головченко.

Уровень инфляции в 21 году не должен превысить 5%, отметил премьер.

По итогам текущего года правительство ждет падения ВВП на 1%.