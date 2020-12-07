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И вот эти люди - наша власть?

07.12.2020 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко на совещании в понедельник рассказывал о «самой демократичной схеме» распределения полномочий, которая, по его словам, применяется во всех демократических государствах.

В совещании приняли участие высшие должностные лица, вице-премьеры, министры, руководители областей. 

Посмотрите на этих людей - вам не стыдно от того, что такие люди управляют нашей страной?  
 
 
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Лукашенко на совещании в понедельник рассказывал о «самой демократичной схеме» распределения полномочий, которая, по его словам, применяется во всех...
 
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