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И вот эти люди - наша власть?
Источник материала: Партизан
Лукашенко на совещании в понедельник рассказывал о «самой демократичной схеме» распределения полномочий, которая, по его словам, применяется во всех демократических государствах.
В совещании приняли участие высшие должностные лица, вице-премьеры, министры, руководители областей.
Посмотрите на этих людей - вам не стыдно от того, что такие люди управляют нашей страной?
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Лукашенко на совещании в понедельник рассказывал о «самой демократичной схеме» распределения полномочий, которая, по его словам, применяется во всех...
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