Романчук: Простите Головченко, ибо не ведает, что творит на посту премьера

– Сегодня на совещании у Лукашенко представители правительства заявили, ВВП по итогам года составит 99,1-99,2%. Премьер Головченко отметил, что даже при таком результате Беларусь сохранит лидирующие позиции по росту экономики не только среди соседей, но и в целом по Европе. Выходит, молодцы наше правительство?





– Если Головченко смог найти в этой ситуации основания для того, чтобы определить Беларусь в качестве мирового лидера, то это говорит о том, что желание очковтирать в правительстве бездонно.





Падение экономики, резкое ухудшение финансовых показателей, рост госдолга на 30%, существенный рост кредиторской и дебиторской задолженностей, потеря 15% экспорта – и это объявляется за победу…





И ладно бы, если бы провели в этом году структурные изменения или качественные изменения в системе управления корпоративным сектором, что принесло бы эффект в будущем, – так нет же. Вместо это взяли курс на ужесточение ручного регулирования цен: в том числе, уже на стиральные машины и холодильники.





В комплексе это абсолютно провальный и потерянный для Беларуси год,

который приблизил страну к состоянию, когда не только средняя зарплата упадет на 20-30 долларов в эквиваленте, но и когда возможен обвал экономики в целом, который уже случался в 2011-м и 2016-м годах.





– А как так получилось, что при коронакризисе в других странах экономика упала на 5%, а у нас всего лишь на 1%?





– У нас процветает система очковтрирательства: в Беларуси свое определение инвестиций, инфляции, инноваций. Белорусское правительство живет в своей отдельной понятийной системе. Стоит только сожалеть, что Головченко и его команда изобрели свои правила игры и думают, что стали чуть ли не чемпионами мира.





Среди прочих факторов в других рыночных странах есть понимание того, что такое омертвление капитала. У них в проекты, которые на бумаге дают валовые показатели, но на деле не обеспечивают отдачи капитала, никто деньги не вкладывает. А у нас вкладывают.





Потому что чиновникам важно, чтобы в этом году был хороший отчет. А то, что это приведет к образованию токсичных активов, – с этим будут разбираться в следующем году и отвечать за это будут другие люди.









– Головченко сказал, что ключевая задача правительства на 2021 год – увеличить реальные доходы населения. Считаете ли ее выполнимой?





– Ранее Головченко сказал, что реальные доходы населения в этом году увеличились почти на 4%. Но вот проблема: этот рост не подкреплен ростом производительности труда.





Руководство страны, наверное, полагает, что этот факт каким-то образом сумеет расположить население к власти и правительству: мол, мы делаем все возможное, а вы тут, неблагодарные, ходите по улицам и требуете смены власти.





Если Головченко думает, что и дальше в таком режиме сможет повышать реальные доходы населения, минуя экономическую логику, то можно перефразировать изречение Христа: простите Головченко, ибо не ведает, что творит на посту премьер-министра.





Такие задачи ставят даже само существование белорусской экономики в нынешнем состоянии под угрозу.