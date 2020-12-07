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Лиричный момент из жизни леопардов – видео

07.12.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Момент "дистанционного общения" двух леопардов, вида занесенного в Красную книгу, попал на видео. Они живут в национальном парке на Дальнем Востоке.

На видео запечатлена очень лиричная для животного мира ситуация: леопард не просто резвится в снегу, он оставляет послание самке, которая обитает в том же районе. Сотрудники парка отчитались – самка послание получила. Она побывала на этой "звериной почте" несколько дней спустя, чтобы узнать о намерениях самца-леопарда.

А можно посмотреть на это иначе – даже в животном мире свидания в пандемию "дистанционные".

В настоящее время дальневосточный леопард находится на грани вымирания. Это самый редкий из подвидов леопарда, охотиться на него запретили еще в 1950-х.

 
 
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Смотрите на видео, как выглядят самые редкие из подвидов леопардов, и оцените, до чего же они хороши.
 
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