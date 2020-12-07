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Александр Лукашенко: «Кто сказал, что холодильник и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами?»

07.12.2020 17:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует от правительства и местной власти выполнения поставленных задач. Ссылка на пандемию и как следствие сложные обстоятельства не принимаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результаты работы экономики в крайне сложном 2020 году и планы на 2021-й 7 декабря обсудили на совещании у Президента.

Во Дворец Независимости пригласили около 30 человек – весь экономический блок страны: среди них высшие должностные лица, вице-премьеры, министры и губернаторы.

Александр Лукашенко: «Кто сказал, что холодильник и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами?»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я изучил подготовленные прогнозные документы. Правительство предлагает сосредоточиться на социальной стабильности и задачах, которые ее обеспечивают. Нормально. Концептуальный подход правильный. Это рост доходов, сдерживание цен на социально значимые товары, добавляю, и не только, Роман Александрович. Не надо нам идти по заранее заготовленным жуликами и бандитами лекалам: вот социально значимые, а дальше что хочу, то и ворочу. А кто сказал, что холодильник и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами? Они тоже значимые.

Александр Лукашенко: «Кто сказал, что холодильник и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами?»

Поэтому сдерживание цен – выработать надо раз и навсегда механизм этого сдерживания – должно идти по всем направлениям и параметрам. А то получается, что крестьян мы сдерживаем (в основном же это вопрос продовольствия), ну и одежды (это тоже, в основном, крестьяне – и переработка, наша легкая промышленность). А всем остальным – вольница. Но это так или иначе все равно влияет на ценообразование в том же сельском хозяйстве, на продукты питания.

Ценообразование – очень важный вопрос для населения, вместе с коммуналкой, ценами на жилье, строительством жилья – это первоочередные вопросы в повестке дня. Любые прямые линии нам показывают то, что население этими вопросами очень озабочено. Нам на это надо реагировать.

Александр Лукашенко: «Кто сказал, что холодильник и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами?»

Александр Лукашенко: «Кто сказал, что холодильник и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами?»

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует от правительства и местной власти выполнения поставленных задач. Ссылка на пандемию и как следствие сложные...
 
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