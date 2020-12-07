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Александр Лукашенко: «Кто сказал, что холодильник и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами?»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует от правительства и местной власти выполнения поставленных задач. Ссылка на пандемию и как следствие сложные обстоятельства не принимаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворец Независимости пригласили около 30 человек – весь экономический блок страны: среди них высшие должностные лица, вице-премьеры, министры и губернаторы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому сдерживание цен – выработать надо раз и навсегда механизм этого сдерживания – должно идти по всем направлениям и параметрам. А то получается, что крестьян мы сдерживаем (в основном же это вопрос продовольствия), ну и одежды (это тоже, в основном, крестьяне – и переработка, наша легкая промышленность). А всем остальным – вольница. Но это так или иначе все равно влияет на ценообразование в том же сельском хозяйстве, на продукты питания.
Ценообразование – очень важный вопрос для населения, вместе с коммуналкой, ценами на жилье, строительством жилья – это первоочередные вопросы в повестке дня. Любые прямые линии нам показывают то, что население этими вопросами очень озабочено. Нам на это надо реагировать.
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Александр Лукашенко: «Кто сказал, что холодильник и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами?»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует от правительства и местной власти выполнения поставленных задач. Ссылка на пандемию и как следствие сложные...
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