На что минчане сейчас ходят в кино? Кинотеатры поделились статистикой

Источник материала: Tut.by

Как и каждый понедельник, AFISHA.TUT.BY делится новостями о лидерах прокатного рейтинга. На прошлой неделе в столице не смогли определиться с единоличным лидером, в топе сразу несколько фильмов. Что за они — в материале.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александр Каленик, TUT.BY

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 30 ноября−6 декабря

«КиноМинска»

1. Искусственный интеллект

2. На острие

3. Непосредственно Каха

4. Еще по одной

5. Полное погружение

«АртКинотеатр»

1. Искусственный интеллект

2. Непосредственно Каха

3. Кот под прикрытием

4. На острие

5. Полное погружение

Silver Screen cinemas

1. Где ты, Адам?

2. Искусственный интеллект

3. Еще по одной

4. Трое

5. На острие

«Falcon Club Бутик Кино»

1. Еще по одной

2. Искусственный интеллект

3. На острие

4. Трое

5. Довод



Фото: кадр из фильма «Искусственный интеллект»

Минчане активно смотрели американский фильм «Искусственный интеллект» о том, как женщину выбрали в качестве образца для наблюдений за человечеством. Фильм хоть немного и сдал позиции относительно первой недели проката, но все еще очень интересует горожан. Правда, только в двух сетях он расположился на первой строчке («КиноМинска», «АртКинотеатр»), еще в двух занимает почетное второе место. Возможно, точки над i помогла бы расставить статистика от сети 3D Кино, это кинотеатры в ТЦ «Замок» и «Корона-сити», но они пока не предоставляют нам информацию о своих лидерах рейтинга.

На первом месте («Бутик кино») также значится комедия «Еще по одной» , в которой проверяют теорию о том, что c самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови и чтобы стать счастливым, нужно быть немного нетрезвым. Еще в одной сети (Silver Screen cinemas) первое место закрепилось за украинской документальной лентой «Где ты, Адам?» о закрытом мире монастыря Дохиар на горе Афон, куда допускаются только мужчины.

А вот «Довод» , главный фильм прошедшей осени, уже, наверное, все посмотрели, потому как третью неделю подряд он фигурирует только в топе «Falcon Club Бутик Кино», хотя показывают его и в других залах. Если вы из числа тех, кто еще не видел последнюю работу Нолана, в продаже есть билеты аж до 16 декабря.

К слову, вообще не попал в топы фильм «Уроки фарси» , его прокат закончился на прошлой неделе. Если вы не слышали, именно его Беларусь отправляет на «Оскар». Мы успели посмотреть ленту на большом экране и делимся впечатлениями с вами.

Фильм недели — все еще «Искусственный интеллект»

Расскажем подробнее о картине, которая больше других обратила на себя внимание белорусских зрителей. Это комедия Бена Фэлкоуна, автора сериальных хитов нулевых «Кости», «Девочки Гилмор» и «Меня зовут Эрл». На главную и довольно ироничную роль в свой фильм Бен в очередной раз позвал супругу Мелиссу Маккарти, звезду многих его проектов. У пары получилось по-семейному теплое и трогательное кино, при том что это яркая смесь истории Золушки и «Черного зеркала».

Так о чем это кино? Если коротко, искусственный интеллект выбрал женщину в качестве образца для наблюдений за человечеством. В зависимости от поведения героини высший компьютерный разум решит, оставлять несовершенных людишек в живых или стереть с лица Земли.

Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Документальный фильм «Где ты, Адам?» — редкая возможность заглянуть в закрытый мир монастыря Дохиар на горе Афон, в святая святых православных людей, куда допускаются только мужчины. Несмотря на то что в монастырях действует запрет на видеосъемку, камера создателей ленты фиксировала ритм жизни монахов в течение четырех лет, из 200-часового материала в финальную версию вошли 80 минут. У авторов получился медитативный, созерцательный и поэтичный фильм.

Когда: как минимум до 13 декабря

Где: все кинотеатры сети Silver Screen cinemas

Сколько: от 6 рублей Купить билет