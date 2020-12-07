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Незаконное использование товарного знака - почему в Беларуси заблокировали сервис «ГдеПосылка»
Источник материала: Tut.by
Не так давно мы
Напомним, что 28 ноября у пользователей в Беларуси
Также перестали открываться еще несколько сайтов с трекингом посылок:
Позже стало стало известно, что сайт gdeposylka.ru действительно внесен в список ограниченного доступа.
Мы оставили электронное обращение с вопросом о причинах. После этого Министерство информации прислало ответ, где говорится следующее: «Решение об ограничении доступа к интернет-ресурсам gdeposylka.ru, parcelsapp.com, posylka.net и 1track.ru принято нами в соответствии со статьей 51−1 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 года „О средствах массовой информации“, на основании уведомления Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которое, в свою очередь, установило факт незаконного использования данными ресурсами товарного знака РУП „Белпочта“.
В случае устранения соответствующих нарушений владельцами ресурсов и направления в наш адрес заявлений о данных устранениях доступ к вышеуказанным ресурсам может быть возобновлен».
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На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, что 28 ноября у пользователей в Беларуси перестал открываться сайт для отслеживания почтовых отправлений gdeposylka.ru.
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