Незаконное использование товарного знака - почему в Беларуси заблокировали сервис «ГдеПосылка»

Источник материала: Tut.by

Не так давно мы писали , что для пользователей из Беларуси ограничили доступ к сайту для отслеживания почтовых отправлений «ГдеПосылка» (и еще трем сайтам для аналогичных действий). Спустя некоторое время БелГИЭ пояснила , что не принимает решений об ограничении доступа к интернет-сайтам, а только включает в список ограниченного доступа идентификаторы интернет-ресурсов, содержащиеся в решениях государственных органов. После этого мы оставили электронное обращение на сайте Министерства информации как граждане Беларуси с вопросом, почему был ограничен доступ к сайту для отслеживания почтовых отправлений. Вот что нам ответили.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Напомним, что 28 ноября у пользователей в Беларуси перестал открываться сайт для отслеживания почтовых отправлений gdeposylka.ru, который позволяет отслеживать посылки более чем 100 почтовых служб. Теперь, чтобы получить доступ, нужно использовать VPN-сервис.

Также перестали открываться еще несколько сайтов с трекингом посылок:

http://parcelsapp.com/;

https://posylka.net/;

https://1track.ru/.

Позже стало стало известно, что сайт gdeposylka.ru действительно внесен в список ограниченного доступа.

Мы оставили электронное обращение с вопросом о причинах. После этого Министерство информации прислало ответ, где говорится следующее: «Решение об ограничении доступа к интернет-ресурсам gdeposylka.ru, parcelsapp.com, posylka.net и 1track.ru принято нами в соответствии со статьей 51−1 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 года „О средствах массовой информации“, на основании уведомления Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которое, в свою очередь, установило факт незаконного использования данными ресурсами товарного знака РУП „Белпочта“.

В случае устранения соответствующих нарушений владельцами ресурсов и направления в наш адрес заявлений о данных устранениях доступ к вышеуказанным ресурсам может быть возобновлен».