Глава МИД Украины: По состоянию на сейчас не вижу фундаментальной необходимости для экономических санкций против Беларуси

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на нынешнем этапе украинско-белорусских отношений выступает против введения каких-либо экономических санкций в отношении Беларуси. Свою точку зрения чиновник изложил в интервью «РБК-Украина», опубликованном 7 декабря.





«Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию в Беларуси, то я пока против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики, — заявил он. — У нас с Беларусью есть принципиальные политические разногласия, но я не вижу по состоянию на сейчас — подчеркиваю, по состоянию на сейчас — фундаментальной необходимости для экономических санкций».

Кулеба напомнил, что Украина заняла «четкую позицию» и идет «синхронизированно с Евросоюзом» как в плане «защиты прав человека и осуждения насилия», так и в плане требований «демократических преобразований в Беларуси». Он подчеркнул, что для изменения этой позиции сейчас не видит предпосылок. Вместе с тем, по его словам, «торговля одинаково важна для обеих стран».

Министр иностранных дел Украины не исключил возможности контактов украинского руководства с представителями белорусской оппозиции, в частности с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской.

«Украина однозначно на стороне белорусского народа. И мы верим в то, что на свободных выборах, которые когда-то состоятся, народ изберет своих легитимных представителей. Сейчас госпожу Тихановскую наши партнеры видят ключевым лидером оппозиции. Я не отрицаю этого факта и готов к разговору с ней», — отметил глава украинской дипломатии.

2 октября Евросоюз ввел санкции в отношении примерно 40 белорусских чиновников, «причастных к фальсификации выборов и репрессиям в отношении граждан страны». В список попали члены Центризбиркома, руководство и сотрудники силового блока. 6 ноября санкционный список был расширен до 59 человек, в него включили Лукашенко. Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов данных лиц.

Сейчас обсуждается третий пакет санкций в отношении Беларуси, который предусматривает меры экономического воздействия.

20 ноября верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением о том, что к этим санкциям присоединились семь стран, в том числе Украина.

На пресс-конференции в Минске 26 ноября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал присоединение Украины к санкциям ЕС «абсолютно недружественным шагом и попыткой вмешательства во внутренние дела». Он заявил, что белорусские власти выработали и примут «соответствующие адекватные меры» в ответ на действия Украины, в частности по его словам, уже подготовлен «соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины».