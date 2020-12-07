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Мороз и порывистый ветер: прогноз погоды на 8 декабря

07.12.2020 17:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мороз и порывистый ветер: прогноз погоды на 8 декабря
Иллюстративное фото
К нам пришла морозная зима. И до четверга ситуация в атмосфере меняться не будет. Антициклон останется на месте и будет блокировать поступление в нашу страну теплого воздуха.

Завтра, 8 декабря, погоду будет определять холодный антициклон, центр которого окажется над европейской частью России. По его периферии продолжит поступать холодный воздух. Прогнозируется сухая, морозная погода, порывистый ветер только усилит ощущение холода. Одеваемся теплее.

Итак, во вторник переменная облачность, без осадков. Влажность от 60% по востоку до 80% по западу. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, ночью в западных районах сильный порывистый. Атмосферное давление будет падать.

К утру на столбиках термометров от -5°C по юго-западу до -9°C мороза по юго-востоку. А с учетом влажности и ветра по ощущениям будет еще на 3-5 градусов прохладнее. К середине дня температура поднимется лишь на пару градусов. Все так же холодно – от -6°C в восточных и центральных районах до -3°C мороза по юго-западу. К вечеру в Гомельской и Минской областях воздух охладится до -7°C. Немного теплее в Бресте – -4°C градуса мороза.

В среду сохранится порывистый юго-восточный ветер. Ночью -7°C…-14°C мороза, по юго-западу – -4°C…-6°C, днем -1°C…-7°C. В четверг погода начнет меняться. Морозы немного ослабнут: днем по юго-западу до +2°C. Но небо плотно затянут облака, ожидается снег, мокрый снег, по юго-западу с дождем. Добавит дискомфорта порывистый ветер.
 
Теги: Брест
 
 
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Завтра, 8 декабря, погоду будет определять холодный антициклон.
 
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