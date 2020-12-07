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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Драма на охоте: мужчина случайно застрелил знакомого в Барановичском районе От полученного ранения охотник скончался на месте.

Согласно данным следователей, несчастный случай произошел во время охоты в лесу днем 6 декабря. 52-летний мужчина непреднамеренно выстрелил из охотничьего ружья и попал в своего 68-летнего знакомого. От полученного ранения мужчина скончался на месте.Теперь хозяин ружья проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 144 Уголовного кодекса Беларуси).