|
Драма на охоте: мужчина случайно застрелил знакомого в Барановичском районе
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Согласно данным следователей, несчастный случай произошел во время охоты в лесу днем 6 декабря. 52-летний мужчина непреднамеренно выстрелил из охотничьего ружья и попал в своего 68-летнего знакомого. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
Теперь хозяин ружья проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 144 Уголовного кодекса Беларуси).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От полученного ранения охотник скончался на месте.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)