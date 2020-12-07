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Большие уши

Скорость ходьбы

Наличие питомца

У женщин — тонкая талия и пышные бедра

Обилие родинок на теле

Группа крови В

Первый и второй ребенок

Бонус: позитивные инициалы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 7 неожиданных признаков долгожителя Можно ли как-то вычислить свои шансы на долголетие, хотя бы приблизительно?

Можно ли как-то вычислить свои шансы на долголетие, хотя бы приблизительно?На точность рассчитывать не стоит, конечно, но некоторые признаки потенциального долгожительства все-таки существуют.По сообщениям китайских ученых, у 85% обследованных ими людей, перешагнувших 90-летний рубеж, уши отличаются длиной (7-7,5 см), утолщенной и удлиненной мочкой и слегка выпирающим, твердым внутренним завитком.Японские исследователи сообщили недавно об открытой ими закономерности: сохранение темпа ходьбы после 70 лет дает высокую вероятность прожить еще, как минимум, 10 лет. Понятно, что начинать тренироваться лучше смолоду, ведь движение — это здоровье и жизнь. До 70 лет тоже еще дожить нужно…Владельцы собак живут в среднем на 8-10 лет дольше. Не только из-за положительных эмоций, которые дарит общение с четвероногим другом, но и из-за большей двигательной активности на свежем воздухе. Регулярные прогулки — как раз та самая полезная ходьба, продлевающая жизнь.Если при больших бедрах дама обладает талией не более чем 75 см в обхвате, шансов прожить дольше у нее больше, чем у женщин с фигурой типа «яблоко» или очень худых. По статистике, небольшой избыток жира ниже талии и отсутствие жировых отложений на животе уменьшает риск развития серьезных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и эндокринные.Родинок многие боятся, так как они иногда могут перерождаться в злокачественные образования, и это правда. Но это может произойти и с единственной родинкой на теле.Ученые из Великобритании изучили 900 пар близнецов. Все родинки были тщательно сосчитаны, а затем исследователи изучили клетки кожи участников. Оказалось, что у тех, чье тело было усыпано родинками, биологический возраст клеток на 6-7 лет меньше. Ученые сделали вывод, что изобилие родинок на теле свидетельствует о пониженном риске развития возрастных заболеваний, укорачивающих жизнь.Среди долгожителей обладателей этой группы крови В больше, чем других. С чем это связано, пока неясно.Среди людей старше 90 лет более 75% тех, кто рожден первым или вторым ребенком. С одной стороны, это понятно: многочисленные роды истощают организм матери, на каждую последующую беременность остается все меньше ресурсов организма. Но, с другой стороны, многодетных семей вообще меньше. Первенцев на планете в принципе больше, чем третьих и более детей.Вряд ли стоит относиться к этому признаку слишком серьезно, но связь определенно существует, как доказали психологи из Калифорнийского университета. По их данным, мужчины, из чьих инициалов складывается позитивное слово, живут в среднем на 4 года больше, чем обладатели нейтральных или негативных сочетаний букв. То есть, у мужчин с инициалами ВИП, БОГ, ДАР, ЛЕВ больше шансов прожить долгую жизнь, чем у тех, у кого инициалы складываются в ЗАД, ГАД, МОР или ФИГ.Зато имя, в отличие от группы крови, можно поменять.