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Жителю Жодино угрожают смертью за бело-красно-белый балкон

07.12.2020 17:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Жителю Жодино угрожают смертью за бело-красно-белый балкон
Балкон в Жодино / ex-press.by​
Житель Жодино Юрий Шидловский решил покрасить свой балкон в национальные цвета — сделать его бело-красно-белым. Однако в итоге мужчина получил оскорбления и угрозы.

«Для меня национальный флаг — это наша история, символ свободной Беларуси. Я хочу, чтобы мы жили именно в такой в стране — честной и свободной», — приводит слова Шидловского сайт ex-press.by.


Мужчина по образованию преподаватель испанского и английского языков, работает в серьезной компании, имеет четырех детей.

Через несколько недель на его балконе, расположенном на первом этаже, появилась оскорбительная надпись, которая называла хозяина бандитом, а флаг — фашистским. Шидловский говорит, что его дед до войны был военным комиссаром Червенского района, потом отказался от брони и пошел воевать против фашизма.

«Умер он от ран за два дня до победы. Одного из своих сыновей я назвал именем деда. В моей семье чтут его память и всех родных, воевавших с фашизмом, пострадавших от него. Сейчас, когда в нашей стране происходит что-то ужасное, когда над людьми издеваются, а наш национальный флаг относят к фашистскому, — очень больно», — подчеркивает жодинец.


Через несколько дней по его просьбе художники из Минска нарисовали на балконе новый рисунок, в основе которого — герб Жодино. После этого к мужчине явились милиционеры и сотрудники исполкома. Они требовали, чтобы он убрал с балкона рисунок.

«А потом приехали работники ЖКХ. Они закрашивали балкон три дня, несколькими слоями», — рассказывает Шидловский.


А в воскресенье, 6 декабря, на балконе появилось послание, в котором хозяину угрожают смертью, называют его недобитым фашистом и бандитом.

Шидловский говорит, что ему некуда обратиться за помощью после таких угроз. Расследовать это преступление, по его мнению, никто не будет.

Кстати, в белорусских судах сейчас рассматриваются несколько дел по оскорблениям и угрозам в адрес силовиков. Но такие же оскорбления и угрозы в адрес защитников национальной символики вряд ли имеют судебную перспективу. Напомним, что до сих пор не заведено ни одного уголовного дела по факту избиения протестующих с начала августа.

Так же, как нет уголовного дела по гибели Романа Бондаренко, но есть уголовное дело на врача и журналистку, которые сообщили, что убитый не был пьян.
 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина по образованию преподаватель испанского и английского языков.
 
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