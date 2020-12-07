Источник материала: UDF



Балкон в Жодино / ex-press.by​

приводит слова Шидловского сайт ex-press.by. «Для меня национальный флаг — это наша история, символ свободной Беларуси. Я хочу, чтобы мы жили именно в такой в стране — честной и свободной», —слова Шидловского сайт ex-press.by.

«Умер он от ран за два дня до победы. Одного из своих сыновей я назвал именем деда. В моей семье чтут его память и всех родных, воевавших с фашизмом, пострадавших от него. Сейчас, когда в нашей стране происходит что-то ужасное, когда над людьми издеваются, а наш национальный флаг относят к фашистскому, — очень больно», — подчеркивает жодинец.

«А потом приехали работники ЖКХ. Они закрашивали балкон три дня, несколькими слоями», — рассказывает Шидловский.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жителю Жодино угрожают смертью за бело-красно-белый балкон Мужчина по образованию преподаватель испанского и английского языков.