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В Нацбанке рассказали о депозитах белорусов в третьем квартале

07.12.2020 17:23 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Депозиты в национальной валюте составили 4,68 млрд рублей, или 26,6% от общего объема депозитов физических лиц во всех видах валют (на 1 июля - 27,3%), и снизились по сравнению с 1 июля на 462 млн рублей, или на 9%.

Срочные вклады в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) составили 12,94 млрд рублей или 73,4% от общего объема срочных банковских вкладов физических лиц во всех видах валют (на 1 июля 2020 года – 72,7%). По сравнению с 1 июля они уменьшились на 758 млн рублей, или на 5,5%.

Срочные вклады в иностранной валюте в долларовом выражении за III квартал уменьшились на 805 млн долларов, или на 14,1% и составили 4,9 млрд долларов.


Скриншот инфографики с сайта Нацбанка

Сумма средств, приходящихся на одного вкладчика во всех видах валют в банках страны, на 1 октября 2020 года составила 11,08 тыс. рублей и увеличилась за III квартал на 0,43 тыс. рублей, или на 4,1%.


Скриншот инфографики с сайта Нацбанка

Что в итоге?

Как отметили в Нацбанке, основными вкладчиками в категории физлиц являются резиденты, которыми на 1 октября 2020 года размещено 17,24 млрд рублей, или 97,9% от общего объема размещенных срочных вкладов.

По-прежнему преобладает доля сбережений в иностранных валютах в общем объеме срочных банковских вкладов (депозитов), которая составляет 73,4%. За III квартал 2020 г. она сократилась на 0,7 процентного пункта.

Снижение объема вкладов (депозитов) произошло преимущественно за счет вкладчиков-женщин, которое разместили денежных средств в третьем квартале на 765,5 млн рублей, меньше чем во втором (что составляет 63% от общего объема снижения вкладов).

Исходя из максимального объема банковских сбережений, приходящихся на одну категорию вкладчиков мужчин и женщин, среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину в возрасте старше 55 лет (55,8% от общего объема вкладов всех женщин), разместившую в банках денежные средства в размере 9,89 тыс. рублей, и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет (50,4% от общего объема вкладов всех мужчин), разместившего в банках денежные средства в сумме 11,84 тыс. рублей.

В III квартале наблюдалось сокращение доли отзывных вкладов (депозитов), которая составила 31,6% против 33,5% на 1 июля 2020 года.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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По данным Национального банка Беларуси, срочные банковские вклады физических лиц в третьем квартале этого года снизились на 6,5%. Они на 1 октября составили 17,6 млрд...
 
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