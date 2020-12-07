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В Нацбанке рассказали о депозитах белорусов в третьем квартале
Источник материала: Myfin
Срочные
вклады в иностранной
Срочные
вклады в иностранной валюте в долларовом
выражении за III квартал уменьшились на
805 млн долларов, или на 14,1% и составили
4,9 млрд долларов.
Сумма средств, приходящихся на одного вкладчика во всех видах валют в банках страны, на 1 октября 2020 года составила 11,08 тыс. рублей и увеличилась за III квартал на 0,43 тыс. рублей, или на 4,1%.
Что в итоге?
Как отметили в Нацбанке, основными вкладчиками в категории физлиц являются резиденты, которыми на 1 октября 2020 года размещено 17,24 млрд рублей, или 97,9% от общего объема размещенных срочных вкладов.
По-прежнему преобладает доля сбережений в иностранных валютах в общем объеме срочных банковских вкладов (депозитов), которая составляет 73,4%. За III квартал 2020 г. она сократилась на 0,7 процентного пункта.
Снижение объема вкладов (депозитов) произошло преимущественно за счет вкладчиков-женщин, которое разместили денежных средств в третьем квартале на 765,5 млн рублей, меньше чем во втором (что составляет 63% от общего объема снижения вкладов).
Исходя из максимального объема банковских сбережений, приходящихся на одну категорию вкладчиков мужчин и женщин, среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину в возрасте старше 55 лет (55,8% от общего объема вкладов всех женщин), разместившую в банках денежные средства в размере 9,89 тыс. рублей, и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет (50,4% от общего объема вкладов всех мужчин), разместившего в банках денежные средства в сумме 11,84 тыс. рублей.
В III квартале наблюдалось сокращение доли отзывных вкладов (депозитов), которая составила 31,6% против 33,5% на 1 июля 2020 года.
Источник: Myfin.by
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