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Индонезиец выдавал себя за продюсера-женщину и заработал миллионы
Источник материала: Onliner
В Великобритании
Своим жертвам Тахилрамани предлагал работу мечты, шанс, который случается раз в жизни. От такого многие не могли отказаться. Мужчина проводил кастинги по телефону, среди заданий было зачитать сценарий любовных сцен.
После того как жертвы «проходили» собеседования, они отправлялись за свой счет в Джакарту, где их встречали подельники Тахилрамани, выступавшие в роли гидов и помощников. Они получали деньги за свою работу, а также дополнительные платежи, выдуманные мошенником.
Согласно предварительным данным, жертв индонезийца может насчитываться более тысячи. Ушлый Тахилрамани заработал на этом от полутора до двух миллионов долларов. За свою деятельность он получил прозвище «голливудская королева аферистов».
Теперь ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием средств связи, краже личных данных и преступном сговоре.
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