Прокуратура: мотоциклист, проехав на скорости 100 км/ч между остановившимися авто, сбил девушек — одна погибла (обновлено)

Источник материала: Onliner

ДТП случилось на проспекте Клецкова в Гродно 23 сентября. На нерегулируемом пешеходном переходе водители автомобилей остановились, чтобы пропустить пешеходов, а 33-летний мотоциклист попытался проехать между машинами и совершил наезд на двух девушек. Сегодня стали известны некоторые подробности того случая.

В результате ДТП пострадали и пешеходы, и сам мотоциклист. У 22-летней девушки диагностированы серьезные травмы головы и перелом голени, она и 37-летняя женщина с переломом затылочной кости и ушибами были госпитализированы в учреждение здравоохранения. Водитель мотоцикла с переломом ключицы после оказания медицинской помощи отпущен домой. Через 21 день после аварии 37-летняя пешеход скончалась в больнице.





«Водитель ехал на мотоцикле Suzuki со скоростью не менее 100 км/ч, — сообщили сегодня в Генпрокуратуре. — В это время по нерегулируемому пешеходному переходу проезжую часть дороги переходили две женщины. Мотоциклист видел, что перед „зеброй“ в обеих полосах движения остановились машины, однако мер к снижению скорости не принял. Желая опередить попутные машины, он перестроился в правую полосу движения, выехал на пешеходный переход между стоящими автомобилями, где совершил наезд».

Уголовное дело по обвинению мотоциклиста в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и смерть человека (ч. 2 ст. 317 УК РБ), передано в суд.