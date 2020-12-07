«Технику покупаем через сотрудников Apple». Белоруска отправила «разводилам» $940 за iPhone

Источник материала: Onliner

Кажется, из всех способов развода при продаже iPhone этот — самый бесхитростный, однако, как выяснилось, вполне действенный. Некий магазин iStudio Market («на рынке Европы более двух лет») продает iPhone и другую технику Apple через Telegram-группу на двадцать тысяч участников, публикует видеоотзывы довольных покупателей, а цены заметно ниже, чем даже на официальном сайте Apple. Оплата предполагается стопроцентная на номер карты, который дает представитель магазина, а потом смартфон отправляют покупателю через службы доставки, что должно занимать около недели. Но после отправки денег магазин перестает отвечать.

Магазин вроде как российский, но также отправляет товар в Украину и Беларусь. Девушка выбрала iPhone 12 Pro в версии на 256 ГБ. По случаю новогодних праздников на товар еще и скидка 15%, так что смартфон должен был обойтись всего в $940 вместе с доставкой, плюс еще и «оригинальный чехол». Тем временем iPhone 12 Pro (256 ГБ) в США стоит $1099, а оригинальный силиконовый чехол — еще $49.

У отдельных ретейлеров действительно могут быть скидки, особенно в предпраздничный сезон. Однако здесь слишком уж щедрое предложение получается. Покупательница засомневалась, но продавец привела железобетонные аргументы: «технику покупаем по факту через сотрудников компании Apple (сотрудники имеют возможность купить технику по сниженной цене»), а поскольку товар идет «подарком», то их «не проверяют сканерами на таможне, поэтому Вы не платите пошлину».

Белоруску это убедило, и на неизвестную карту ушло $940. После этого магазин отправил покупательницу в черный список. Под видом покупателя мы написали «старшему менеджеру» iStudio Market. Предложения в магазине и вправду интригующие: к примеру, в подарок пообещали AirPods Pro! Официально они стоят $250, и это был бы просто-таки царский презент. Но нас обломали: оказывается, наушники полагаются только при покупке iPhone 12 Pro. Ладно, сгодится и пауэрбанк. «Старший менеджер» добавил 15-процентную скидку — $679 вместо $799.











Но дальше случился «затык». Во-первых, деньги нужно отправить прямо все — можно частями, однако товар «пришлют» только после перевода всей суммы. Во-вторых, магазин каким-то образом «работает по Европе», но в Европе предостаточно что Apple Store, что официальных реселлеров. В-третьих, вдруг выяснилось, что магазин «работает онлайн» и поэтому юрлица у них нет. А единственный аргумент честности — аж более пятисот видеоотзывов довольных клиентов. Если что, объявление о создании таких отзывов сразу нашлось на крупной российской площадке. Цена — 299 российских рублей (10 BYN) за штуку. Обещают актеров разных возрастов, которые запишут «любой фото-/видеоотзыв на заказ». Кажется, выражение «торговать лицом» приобрело новое значение.









Советы и рекомендации при покупке товаров в интернете:

Относитесь к щедрым предложениям скептически. Заверения в неких уникальных схемах, которые помогают значительно снизить цену, — явный развод. Иначе на эту схему давно перешли бы крупные и известные магазины. Вдвойне скептически относитесь к отправке товаров почтовыми сервисами. Одно дело — покупать через официальные каналы популярных площадок, и совсем другое — просто отправлять неизвестно кому и куда свои деньги. Потом их уже не увидите. Положительные видеоотзывы — это очень подозрительно. Да и ролики такие выглядят неубедительно в большинстве случаев. Наконец, подумайте: разве при покупке вещи в каком-нибудь магазине вас просят записать такой ролик? Даже за скидки или бонусы. Обязательно поищите информацию о магазине в интернете. Если где-то о нем встречаются негативные отзывы — почитайте, что именно не понравилось покупателям. Возможно, был обычный человеческий фактор: курьер перепутал адрес или привез не то, что покупатель заказывал. Гораздо хуже, когда информации о магазине вообще нет в интернете.