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Ford сбил женщину с ребёнком на Старовиленском тракте в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ДТП на Старовиленском тракте. Водитель автомобиля Ford, двигаясь в сторону Нововиленской, сбил на нерегулируемом переходе женщину с 8-летним ребенком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Женщину госпитализировали, ее дочь медики осмотрели на месте. По факту ДТП проводится проверка.
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Новости Беларуси. ДТП на Старовиленском тракте. Водитель автомобиля Ford, двигаясь в сторону Нововиленской, сбил на нерегулируемом переходе женщину с 8-летним...
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