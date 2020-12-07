|
Дезинфекция и доставка продуктов на дом. Что в Минской области делают для профилактики вирусных заболеваний?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области продолжают дезинфекцию мест общественного пользования. Особое внимание уделяют торговым объектам, транспорту и многоквартирным домам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ежедневно коммунальщики обходят подъезды и обрабатывают дезинфицирующим раствором дверные ручки, поручни, кнопки лифтов, подоконники и почтовые ящики. Все необходимые мероприятия они выполняют в спецодежде и со спецоборудованием.
Сергей Погосов, инженер Узденского ЖКХ:
Кроме того, чтобы снизить риск заболеваний в области организована доставка продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости одиноким пожилым людям и инвалидам. Чтобы воспользоваться такой услугой, достаточно позвонить на горячую линию местного территориального центра социального обслуживания. Звонки принимаются в рабочие дни с 08:00 до 17:00.
Екатерина Недведь, заведующая отделом Жодинского территориального центра социального обслуживания населения:
Позвоню, и мне привезут, когда мне надо. Это раз в неделю, два раза в неделю. Это очень хорошо.
Сегодня лекарства и продукты доставляют одиноким людям как социальные работники, так волонтеры БРСМ и Красного Креста. За день в каждом районе получают до 10 обращений от пенсионеров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дезинфекция и доставка продуктов на дом. Что в Минской области делают для профилактики вирусных заболеваний?
Новости Беларуси. В Минской области продолжают дезинфекцию мест общественного пользования. Особое внимание уделяют торговым объектам, транспорту и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)