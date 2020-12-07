Дезинфекция и доставка продуктов на дом. Что в Минской области делают для профилактики вирусных заболеваний?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области продолжают дезинфекцию мест общественного пользования. Особое внимание уделяют торговым объектам, транспорту и многоквартирным домам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Ежедневно коммунальщики обходят подъезды и обрабатывают дезинфицирующим раствором дверные ручки, поручни, кнопки лифтов, подоконники и почтовые ящики. Все необходимые мероприятия они выполняют в спецодежде и со спецоборудованием.





Сергей Погосов, инженер Узденского ЖКХ:

Два раза в месяц влажную уборку с дезинфекцией. Получается, что мы увеличиваем, чаще дезинфицируем. Санитарная станция наша дезинфицирует подвалы. Это уже мы заказываем, и они в определенные дни несколько домов уже по подвалам дезинфицируют.





Кроме того, чтобы снизить риск заболеваний в области организована доставка продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости одиноким пожилым людям и инвалидам. Чтобы воспользоваться такой услугой, достаточно позвонить на горячую линию местного территориального центра социального обслуживания. Звонки принимаются в рабочие дни с 08:00 до 17:00.





Екатерина Недведь, заведующая отделом Жодинского территориального центра социального обслуживания населения:

Обращения поступают разного характера – с просьбой о доставке продуктов, о содействии в вызове врача на дом. В основном заказывают одинокие пожилые граждане, у которых нет возможности помочь близким, которые по состоянию здоровья не могут сходить в магазин и приобрести необходимые себе товары. Поступает заявка, мы у них уточняем время, когда им будет удобно доставить, дату, период какой. Как правило, стараемся разгружать, не давать большой нагрузки, чтобы разобраться со всеми, оказать внимание каждому гражданину.





Позвоню, и мне привезут, когда мне надо. Это раз в неделю, два раза в неделю. Это очень хорошо.





Сегодня лекарства и продукты доставляют одиноким людям как социальные работники, так волонтеры БРСМ и Красного Креста. За день в каждом районе получают до 10 обращений от пенсионеров.