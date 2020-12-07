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Стало известно, против кого и за что будут применять «европейский акт Магнитского»

07.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Стало известно, против кого и за что будут применять «европейский акт Магнитского»

  • 7.12.2020, 16:50
  • 3,120
Стало известно, против кого и за что будут применять «европейский акт Магнитского»

Санкции Евросоюза будут предусматривать запрет въезда и замораживание активов.

В ЕС раскрыли детали относительно согласованного Советом ЕС механизма санкций, накладывать Евросоюз за нарушение прав человека во всем мире.

Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии, которым располагает "Европейская правда".

Санкции могут быть применены против физических лиц, юридических лиц и организаций как из государственного, так и негосударственного секторов, которые ответственны за серьезные нарушения прав человека, привлечены к таким нарушениям, причастны к ним, вне зависимости от страны.

Санкции Евросоюза будут предусматривать запрет въезда для физических лиц и замораживание активов физических и юридических лиц.

В дополнение, лицам и организациям в ЕС будет запрещено предоставлять средства лицам, оказавшимся под санкциями - как прямо, так и косвенно.

Санкционный механизм может применяться за такие преступления как геноцид, преступления против человечности и другие серьезные нарушения прав человека - применение пыток, рабства, внесудебные казни, произвольные задержания и аресты и тому подобное.

"Под действие санкционного механизма могут попасть и другие нарушения прав человека или злоупотребления, если они широкомасштабными, систематическими и вызывают серьезное беспокойство - как это определяют цели общей политики иностранных дел и безопасности, определенные в Соглашении о ЕС", - говорится в сообщении.

Определения и изменения санкционного списка уполномочен вносить Совет ЕС - по предложению страны-члена или высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

"Сегодняшнее решение подчеркивает, что продвижение и защита прав человека остается краеугольным камнем и приоритетом иностранных дел ЕС и отражает твердое намерение ЕС реагировать на серьезные нарушения прав человека", - заключают в коммюнике.

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Санкции Евросоюза будут предусматривать запрет въезда и замораживание активов.
 
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