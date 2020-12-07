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Тихановская назвала имя настоящего тунеядца в Беларуси

07.12.2020 17:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская назвала Лукашенко главным тунеядцем страны, чья самозанятость оборачивается для страны убытками.

«Главный тунеядец в Беларуси – это Александр Лукашенко. Каждую неделю его «самозанятость» приносит стране миллионные убытки. Каждую неделю из-за него увольняют честных людей и разоряют честные бизнесы. Каждую неделю из-за него беларусы вынуждены покидать страну и вывозить свои компании, потому что иногда это единственный способ выполнять работу и зарабатывать», - заявила Светлана Тихановская.

«Лукашенко должен уйти и дать людям возможность работать в своей стране», - подчеркнула она, комментируя требование пенсионера заставить всех тунеядцев работать.

«Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции, подключите, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать», - потребовал сегодня Лукашенко на совещании в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Светлана Тихановская назвала Лукашенко главным тунеядцем страны, чья самозанятость оборачивается для страны убытками.
 
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