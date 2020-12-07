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Oops! Техосмотр прошли на треть меньше машин, чем в прошлом году

07.12.2020 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За 11 месяцев текущего года было выдано 674 568 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 36,8% меньше аналогичного показателя за январь-ноябрь 2019 года (1 066 548).

Об этом сообщает gto.by

Для сравнения, в 2013 году было выдано 1 896 723 разрешений. 
 
 
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За 11 месяцев текущего года было выдано 674 568 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 36,8% меньше аналогичного показателя за...
 
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