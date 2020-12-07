Витебская область – край Шагала и резиденция Репина

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почему крупнейшее в Европе месторождение доломитов в Витебской области называют белорусским Гранд-Каньоном? Над какими домами летали герои картин Марка Шагала? Что манило в эти края Илью Репина? И как фестиваль «Славянский базар» изменил облик Витебска?

«Илья Репин стремился к тому, чтобы вернуться к земле и зарядиться силой, поэтому он приобрел имение в Витебской области», – говорит заместитель директора по науке Витебского областного краеведческого музея Валерий Шишанов.