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Витебская область – край Шагала и резиденция Репина

07.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почему крупнейшее в Европе месторождение доломитов в Витебской области называют белорусским Гранд-Каньоном? Над какими домами летали герои картин Марка Шагала? Что манило в эти края Илью Репина? И как фестиваль «Славянский базар» изменил облик Витебска?

«Илья Репин стремился к тому, чтобы вернуться к земле и зарядиться силой, поэтому он приобрел имение в Витебской области», – говорит заместитель директора по науке Витебского областного краеведческого музея Валерий Шишанов.

О чудесах Витебской области смотрите в программе «Евразия. Регионы».



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Теги: Витебск
 
 
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О белорусском Гранд-Каньоне и родине «Славянского базара» смотрите в программе «Евразия. Регионы».
 
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