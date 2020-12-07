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Витебская область – край Шагала и резиденция Репина
07.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Почему крупнейшее в Европе месторождение доломитов в Витебской области называют белорусским Гранд-Каньоном? Над какими домами летали герои картин Марка Шагала? Что манило в эти края Илью Репина? И как фестиваль «Славянский базар» изменил облик Витебска?
О чудесах Витебской области смотрите в программе
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О белорусском Гранд-Каньоне и родине «Славянского базара» смотрите в программе «Евразия. Регионы».
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