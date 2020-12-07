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Лукашенко велел "немедленно поставить на учет всех тунеядцев" и "заставить их работать"

07.12.2020 17:51 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: news.maxi.by

Об этом 7 декабря он заявил на совещании по вопросам экономики.

"Еще раз хочу подчеркнуть на злобу дня: немедленно на местном уровне (председателям облисполкомов прежде всего и Минскому горисполкому) заняться трудоустройством безработных, - потребовал Александр Лукашенко. - Немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать».

По мнению Лукашенко, не работающий человек – «это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления, и мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом некоторых еще содержим в местах не столь отдаленных".

 
 
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Об этом 7 декабря он заявил на совещании по вопросам экономики.
 
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