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Корреспонденты «Белсата», задержанные на марше пенсионеров в Минске, оставлены до суда под стражей

07.12.2020 18:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Корреспондент «Белсата» Любовь Лунева и оператор телеканала Иван Куракевич, задержанные во время сегодняшнего марша пенсионеров в центре Минска, отправлены в Центр изоляции правонарушителей до суда, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Корреспонденты «Белсата», задержанные на марше пенсионеров в Минске, оставлены до суда под стражей

Они обвиняются в участии в этой акции. БАЖ призвал освободить коллег.

Ранее Лунева успела сообщить, что в Советском РУВД вместе с ней находятся 10 задержанных участников марша.

 
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Корреспондент «Белсата» Любовь Лунева и оператор телеканала Иван Куракевич, задержанные во время сегодняшнего марша пенсионеров в центре Минска, отправлены в...
 
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