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Анфиса Чехова кардинально сменила имидж и стала похожа на... Бузову

07.12.2020 18:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

42-летняя Анфиса Чехова решилась на значительные перемены в образе: телеведущая, которая долгое время славилась длинными локонами, сделала короткое прямое каре. В инстаграме она показала себя с новой прической.

Анфиса Чехова кардинально сменила имидж и стала похожа на... Бузову

Фото: Инстаграм Анфисы Чеховой

Как рассказала звезда в подписи к фото, такие короткие волосы у нее были в 2000 году, ровно 20 лет назад. Анфиса добавила:

«Декабрь — месяц перемен! Хочу встретить новый год с новыми мыслями! И как любая истинная женщина, расставаясь с прошлым, кардинально меняю прическу!»


Поклонники оценили изменения в имидже Чеховой и отметили, что она «помолодела» с новой прической.

«Вы и так молодо выглядите, а с новой стрижкой — вообще девчонка», «Минус 20 лет сразу! Такая красавица», «Очень-очень круто!» — восхитились они.



Анфиса Чехова кардинально сменила имидж и стала похожа на... Бузову

Прежняя прическа Чеховой

Некоторые пользователи сети, впрочем, раскритиковали преображение ведущей.

«Анфиса, не Анфиса.... Стала похожа на [Ольгу] Бузову. Не надо кидать в меня камнями», «Непривычно, жалко, хорошие волосы у вас были!», «Вообще на себя не похожа, еще и тьма фотошопа», — возмутились недовольные.
 
 
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В инстаграме ведущая показала себя с новой прической.
 
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