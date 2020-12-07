Источник материала: UDF

Фото: Инстаграм Анфисы Чеховой

«Декабрь — месяц перемен! Хочу встретить новый год с новыми мыслями! И как любая истинная женщина, расставаясь с прошлым, кардинально меняю прическу!»

«Вы и так молодо выглядите, а с новой стрижкой — вообще девчонка», «Минус 20 лет сразу! Такая красавица», «Очень-очень круто!» — восхитились они.







Прежняя прическа Чеховой

«Анфиса, не Анфиса.... Стала похожа на [Ольгу] Бузову. Не надо кидать в меня камнями», «Непривычно, жалко, хорошие волосы у вас были!», «Вообще на себя не похожа, еще и тьма фотошопа», — возмутились недовольные.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Анфиса Чехова кардинально сменила имидж и стала похожа на... Бузову В инстаграме ведущая показала себя с новой прической.

Как рассказала звезда в подписи к фото, такие короткие волосы у нее были в 2000 году, ровно 20 лет назад. Анфиса добавила:Поклонники оценили изменения в имидже Чеховой и отметили, что она «помолодела» с новой прической.Некоторые пользователи сети, впрочем, раскритиковали преображение ведущей.