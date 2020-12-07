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Два авто столкнулись на проспекте Победителей в Минске. Rover отбросило на ограждение

07.12.2020 18:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два автомобиля столкнулись на проспекте Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Два авто столкнулись на проспекте Победителей в Минске. Rover отбросило на ограждение

Вероятный виновник – водитель BMW, который при перестроении не уступил дорогу автомобилю Rover. От удара встречная машина влетела в металлическое ограждение. В ДТП никто не пострадал.

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Новости Беларуси. Два автомобиля столкнулись на проспекте Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вероятный виновник – водитель BMW,...
 
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