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Два авто столкнулись на проспекте Победителей в Минске. Rover отбросило на ограждение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Два автомобиля столкнулись на проспекте Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вероятный виновник – водитель BMW, который при перестроении не уступил дорогу автомобилю Rover. От удара встречная машина влетела в металлическое ограждение. В ДТП никто не пострадал.
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Новости Беларуси. Два автомобиля столкнулись на проспекте Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вероятный виновник – водитель BMW,...
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