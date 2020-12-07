Два авто столкнулись на проспекте Победителей в Минске. Rover отбросило на ограждение

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два автомобиля столкнулись на проспекте Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Вероятный виновник – водитель BMW, который при перестроении не уступил дорогу автомобилю Rover. От удара встречная машина влетела в металлическое ограждение. В ДТП никто не пострадал.