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Nissan готовится к премьере нового Qashqai. Вот новые тизеры

07.12.2020 18:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Второе поколение популярного кроссовера Nissan Qashqai дебютировало еще в 2013 году. Несмотря на то, что модель все еще выглядит вполне актуально, японцы готовят к выходу третий «Кашкай». Вот партия официальных фототизеров.

Nissan готовится к премьере нового Qashqai. Вот новые тизеры

Пока пресс-служба Nissan готова поделиться только снимками элементов салона нового Qashqai. В США автомобиль будет продаваться как Nissan Rogue Sport. У кроссовера появится новая, полностью цифровая приборная панель (12,3 дюйма), а 9-дюймовый экран мультимедийной системы переселится на этаж выше. Будет и встроенная навигация, возможность синхронизации со смартфонами.

Nissan готовится к премьере нового Qashqai. Вот новые тизеры

Уже известно, что топовые версии Nissan Qashqai получат 10,8-дюймовый head-up дисплей. Между прочим, самый большой в классе! У паркетника будет другая форма руля и значительно улучшенные материалы отделки салона. В распоряжении водителя и переднего пассажира — беспроводная зарядка. Она, скорее всего, будет в списке опций, равно как и дорогая кожа Nappa. Еще за дополнительные деньги можно будет заказать атмосферную подсветку салона, обогрев всех кресел и руля, аудиосистему Bose, Wi-Fi-точку и даже массаж для водителя и переднего пассажира.

Nissan готовится к премьере нового Qashqai. Вот новые тизеры

Японцы обещают новое приложение для мониторинга основных функций машины через смартфон. Qashqai III подрастет в размерах и получит увеличенный на 74 литра багажник. Пятая дверь у дорогих версий модели будет оснащена электроприводом. Премьера европейской версии кроссовера состоится в начале следующего года.

Nissan готовится к премьере нового Qashqai. Вот новые тизеры
Nissan готовится к премьере нового Qashqai. Вот новые тизеры
Nissan готовится к премьере нового Qashqai. Вот новые тизеры
Nissan Qashqai II Рестайлинг SE 2.0 4wd, 2019 г.в., новый
белый, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
62 958 р.
24 500$ / 20 150€
Nissan Qashqai II Рестайлинг LE 2.0, 2019 г.в., новый
синий, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
65 527 р.
25 500$ / 20 972€
Nissan Qashqai II Рестайлинг SE 2.0, 2019 г.в., новый
синий, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
55 249 р.
21 500$ / 17 682€
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Второе поколение популярного кроссовера Nissan Qashqai дебютировало еще в 2013 году. Несмотря на то, что модель все еще выглядит вполне актуально, японцы готовят к выходу...
 
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