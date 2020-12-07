Nissan готовится к премьере нового Qashqai. Вот новые тизеры

Источник материала: Onliner

Второе поколение популярного кроссовера Nissan Qashqai дебютировало еще в 2013 году. Несмотря на то, что модель все еще выглядит вполне актуально, японцы готовят к выходу третий «Кашкай». Вот партия официальных фототизеров.





Пока пресс-служба Nissan готова поделиться только снимками элементов салона нового Qashqai. В США автомобиль будет продаваться как Nissan Rogue Sport. У кроссовера появится новая, полностью цифровая приборная панель (12,3 дюйма), а 9-дюймовый экран мультимедийной системы переселится на этаж выше. Будет и встроенная навигация, возможность синхронизации со смартфонами.





Уже известно, что топовые версии Nissan Qashqai получат 10,8-дюймовый head-up дисплей. Между прочим, самый большой в классе! У паркетника будет другая форма руля и значительно улучшенные материалы отделки салона. В распоряжении водителя и переднего пассажира — беспроводная зарядка. Она, скорее всего, будет в списке опций, равно как и дорогая кожа Nappa. Еще за дополнительные деньги можно будет заказать атмосферную подсветку салона, обогрев всех кресел и руля, аудиосистему Bose, Wi-Fi-точку и даже массаж для водителя и переднего пассажира.





Японцы обещают новое приложение для мониторинга основных функций машины через смартфон. Qashqai III подрастет в размерах и получит увеличенный на 74 литра багажник. Пятая дверь у дорогих версий модели будет оснащена электроприводом. Премьера европейской версии кроссовера состоится в начале следующего года.











