В Греции локдаун продлили до 7 января

Источник материала: ОНТ

Власти Греции приняли решение о продлении локдауна до 7 января для сдерживания распространения эпидемии COVID-19 в стране. Об этом со ссылкой на газету Ekathimerini сообщает БЕЛТА.

Ранее правительством Греции уже принималось решение о продлении локдауна до 14 декабря. Власти страны также намерены ввести ряд дополнительных ограничений, которые затронут магазины, церкви, а также парикмахерские.

Напомним, в данный момент ограничения предусматривают действие ночного комендантского часа, а также запрет на выезд за пределы префектур. Кроме того, свою работу остановили школы, рестораны и кафе, а также спортивные комплексы, включая корты и горнолыжные курорты.

Фото: Ekathimerini

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