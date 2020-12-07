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В Греции локдаун продлили до 7 января
Источник материала: ОНТ
Власти Греции приняли решение о продлении локдауна до 7 января для сдерживания распространения эпидемии COVID-19 в стране. Об этом со ссылкой на газету Ekathimerini
Ранее правительством Греции уже принималось решение о продлении локдауна до 14 декабря. Власти страны также намерены ввести ряд дополнительных ограничений, которые затронут магазины, церкви, а также парикмахерские.
Напомним, в данный момент ограничения предусматривают действие ночного комендантского часа, а также запрет на выезд за пределы префектур. Кроме того, свою работу остановили школы, рестораны и кафе, а также спортивные комплексы, включая корты и горнолыжные курорты.
Фото: Ekathimerini
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Власти Греции приняли решение о продлении локдауна до 7 января для сдерживания распространения эпидемии COVID-19 в стране. Об этом со ссылкой на газету...
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