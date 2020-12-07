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В Греции локдаун продлили до 7 января

07.12.2020 18:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Греции локдаун продлили до 7 января

Власти Греции приняли решение о продлении локдауна до 7 января для сдерживания распространения эпидемии COVID-19 в стране. Об этом со ссылкой на газету Ekathimerini сообщает БЕЛТА. 

Ранее правительством Греции уже принималось решение о продлении локдауна до 14 декабря. Власти страны также намерены ввести ряд дополнительных ограничений, которые затронут магазины, церкви, а также парикмахерские. 

Напомним, в данный момент ограничения предусматривают действие ночного комендантского часа, а также запрет на выезд за пределы префектур. Кроме того, свою работу остановили школы, рестораны и кафе, а также спортивные комплексы, включая корты и горнолыжные курорты. 

Фото: Ekathimerini

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Власти Греции приняли решение о продлении локдауна до 7 января для сдерживания распространения эпидемии COVID-19 в стране. Об этом со ссылкой на газету...
 
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