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Nokia возглавит проект по созданию сетей 6G в Европе

07.12.2020 18:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Финская телекоммуникационная компания Nokia возглавит европейский проект Hexa-X, направленный на развитие систем мобильной связи шестого поколения (6G).

Об этом компания сообщила в понедельник, передает ТАСС.

Проект, уточнили в Nokia, включает в себя "создание сценариев использования 6G и разработку фундаментальных технологий" для этих сетей. Ранее проект, добавили там, получил финансирование от Еврокомиссии.

"Nokia ожидает, что коммерческий запуск 6G произойдет к 2030 году, в соответствии с обычным десятилетним циклом между созданием сетей нового поколения", - подчеркнули в компании.

В настоящее время Nokia активно занимается внедрением сетей 5G. В сентябре 2018 года мобильный оператор Telia вместе с Nokia запустила первую сеть 5G в финских городах Хельсинки, Вантаа и Оулу. В начале 2019 года началась коммерческая эксплуатация сети, охватившая уже 42 города, где проживает свыше 25% населения страны.

В ноябре 2020 года Nokia объявила о том, что ей, финскому мобильному оператору Elisa и производителю комплектующих для мобильных устройств Qualcomm Technologies удалось достичь самых высоких в мире скоростей 5G в коммерческой сети в Финляндии - впервые скорость составила 8 гигабит в секунду для одновременно подключенных к сети двух смартфонов, работающих на технологии миллиметровых волн 5G mmWave.

 
 
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Финская телекоммуникационная компания Nokia возглавит европейский проект Hexa-X, направленный на развитие систем мобильной связи шестого поколения (6G).
 
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