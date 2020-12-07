Валютные запасы Гонконга достигли 486 млрд долларов

Источник материала: АФН

Валютные запасы Гонконга к концу минувшего месяца достигли 486 млрд долларов, за ноябрь их объем увеличился на 11,1 млрд долларов.

Об этом сообщило в понедельник Управление денежного обращения, выполняющее функции центробанка в этом специальном административном районе Китая.

В настоящее время валютные запасы Гонконга в шесть с лишним раз превышают денежную массу, находящуюся в обращении на его территории, уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

Гонконг - один из ключевых международных финансовых центров Азии. В 1997 году он перешел под суверенитет КНР, но на правах расширенной автономии проводит независимую монетарную политику. По размеру валютных накоплений бывший британский анклав входит в десятку мировых лидеров.

В то же время до рекордного уровня возросли валютные резервы Тайваня. Их объем за ноябрь увеличился на 12,16 млрд долларов и достиг 513,4 млрд долларов, свидетельствует последняя статистика центробанка острова.