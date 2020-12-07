ОПЕК: Спрос на нефть в Китае будет значительным в ближайшие 25 лет

Источник материала: АФН

Спрос на нефть в экономике Китая останется значительным до 2045 года и составит порядка 19% от энергетического баланса страны.

Об этом в понедельник заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в ходе видеоконференции, передает ТАСС.

«Процентное соотношение нефти в энергетическом балансе Китая останется на стабильном уровне с 2019 по 2045 год на уровне 19%. Это означает, что несмотря на то, что Китай совершает серьезные прорывы в сфере возобновляемых источников энергии, потребность в нефти останется существенной», - приводит его слова пресс-служба организации.

«Стабильность нефтяного рынка, к чему ОПЕК неустанно стремится, <...> играет решающую роль в содействии устойчивому развитию цифровой экономики и инициативы «Один пояс - один путь», - отметил Баркиндо. - <...> Я искренне верю, что энергетический диалог между ОПЕК и Китаем является одной из важнейших деталей в этом механизме».