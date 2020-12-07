|
Еще несколько футболистов возмутились "своими" подписями под провластным письмом
Источник материала: Партизан
Игроки «Минска» Евдокимов, Ануфриев и Яроцкий опровергли информацию о том, что они подписали провластное письмо
В списке подписантов провластного письма спортивной общественности появились представители «Минска». Всего сообщалось, что письмо подписали 14 человек из клуба. Из них 4 игрока основной команды.
Полузащитники Александр Ануфриев, Олег Евдокимов и Ярослав Яроцкий опровергли, что они подписывали письмо.
Отметим, что Евдокимова на момент опубликования заметки уже не было в списках на сайте Athletes.by.
На данный момент под провластным письмом стоит свыше 3000 подписей, однако многие из них - это чиновники исполкомов и даже люди, существующие только на бумаге...
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игроки «Минска» Евдокимов, Ануфриев и Яроцкий опровергли информацию о том, что они подписали провластное письмо
|
Свежие газеты
Архив (Разное)