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Накануне в Минске были задержаны преподаватель БГУИР Стаховский и идеолог ФИТ БГТУ Азарчик

07.12.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В воскресенье был задержан преподаватель кафедры информатики ФКСиС БГУИР Сергей Стаховский, сообщает телеграм-канал «Мирный БГУИР».

Ранее он вместе со своими коллегами-преподавателями записал видеообращение, в котором призвал граждан Беларуси поступать по совести и не выполнять преступные приказы, передает dev.by


Также из сообщения «Мирного БГУИРа» известно, что во время сегодняшнего марша задержан студент-четверокурсник Иван Никанов. Он учится в БГУИР на ВМСиС. 

Кроме того задержан, а позже доставлен из Октябрьского РУВД в 6-ую больницу Павел Деружко, предположительно, бывший студент факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ.

Белсат у себя в телеграм-канале сообщает о задержании замдекана по идеологической и воспитательной работе в ФИТ БГТУ Романа Азарчика. Согласно спискам «Весны» его доставили Советском РУВД.
 
 
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В воскресенье был задержан преподаватель кафедры информатики ФКСиС БГУИР Сергей Стаховский, сообщает телеграм-канал «Мирный БГУИР».
 
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