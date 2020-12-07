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Один из авторов даже не может держать в руках карандаш. В Минске открылась выставка необычных работ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В художественной галерее «Университет культуры» открылась выставка людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Всего здесь представлено около 30 работ. Встречаются даже авторские техники. Например, живопись вместе с 3D-декором или абстрактные картины. Их автор – человек, который даже не может держать в руках карандаш. Рисунки действительно доказывают, что для творчества нет ограничений.
Специалисты отмечают: такая реализация для людей с инвалидностью является эффективной частью реабилитации, позволяет раскрыть таланты. Развиваться в выбранном направлении таким людям помогают опытные специалисты.
Людмила Ващило, начальник управления комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
Кстати, всего в Минской области насчитывается более 90 тысяч людей с инвалидностью. Такая необычная выставка в столице проходит впервые.
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Новости Беларуси. В художественной галерее «Университет культуры» открылась выставка людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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