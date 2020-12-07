Погода в Беларуси: сперва придут морозы, а к середине недели потеплеет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек - Sputnik. Сформировавшийся над Европейской Россией антициклон затронет и Беларусь, говорят в понедельник синоптики.

Во вторник, 8 декабря, ожидается переменная облачность, без осадков. На западе страны температура опустится до -3°С, а на востоке - до -12°С. Днем столбик термометра поднимется до до -6°С, а где-то -1°С.

"На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, ночью местами в западных районах сильный порывистый", - предупредили синоптики.

В среду, 9 декабря, погоду продолжит определять ветреная периферия антициклона с центром над Средней Волгой и холодная континентальная воздушная масса, рассказали в Гидрометцентре. Гололедица сохранится, как и минусовые температуры.

Минимальная температура воздуха ночью в пределах от от -7°С до -14°С, по юго-западу -4..-6°С; максимальная - днем -1..-7°С.

В среду, 10 декабря, ночью еще будет сохраняться влияние антициклона, а уже утром и днем погоду будет определять фронтальная система, которая смещается к Беларуси с Балканского полуострова.

Ночью местами пройдет небольшой снег, а утром на юго-западе страны уже можно будет увидеть снег с дождем.

"Утром и днем местами туман, гололед, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог сохранится гололедица", - акцентируют внимание синоптики.

Минимальная температура воздуха ночью в пределах от -5°С до -12°С, максимальная - днем 0..-5°С, в юго-западных районах ночью -3..-4°С, днем +1..+2°С.