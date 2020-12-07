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"Белорусы долго терпели": Рекеда о перспективах транзита и отношениях с Литвой
07.12.2020 18:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По словам собеседника Sputnik, несмотря предсказуемый экономический ущерб из-за потери транзита, Литва продолжает придерживаться политических приоритетов в отношении Беларуси.
© Sputnik Сергей Лескеть
"В Литве считают, что политическое давление на Минск ― как раз взрослый поступок, хотя по большому счету это проведение политики более старших товарищей, это скорее делается в интересах США в регионе и в интересах определенной части европейских элит", ― отмечает Рекеда.
В таком контексте отношение Литвы к собственной экономике можно считать наплевательским, полагает эксперт, поскольку "все в Литве прекрасно понимали, что после ухода российского транзита из прибалтийских портов может уйти и белорусский, при условии, если отношение Литвы с Беларусью испортится".
"Белорусы, я считаю, слишком долго терпели и пропускали мимо ушей риторику довольно враждебную ― еще до выборов прямые выпады против интеграционных процессов с Россией и вообще критику геополитического выбора Беларуси, поддержку белорусской оппозиции и так далее. Но, видимо, все-таки количество в качество в данном случае перешло после президентских выборов, и уже всерьез разговоры о переориентации белорусского транзита идут", – отмечает Рекеда.
Вполне возможно, Литва сейчас ближе всего к тому, чтобы потерять белорусский транзит, нежели была еще несколько лет назад, добавляет собеседник.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Если говорить о последствиях, это будут дальнейшие структурные изменения внутри экономики, это значит рост сферы обслуживания, рост эмиграции трудоспособного населения из Литвы и сокращение реального сектора экономики", – резюмирует Рекеда.
Напомним, ранее главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич перечислил
В частности, речь идет о лишнем километраже до российских портов в сравнении с Клайпедой, а также о необходимости отдельных договоренностей с частными стивидорными компаниями. Кроме того, при отказе от портовых мощностей Клайпеды у белорусов возникают традиционные неустойки и прочие штрафные санкции, платить которые "
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Литва как никогда близка к потере белорусского транзита, что приведет литовскую экономику к серьезным структурным изменениям и эмиграции трудоспособных граждан,...
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