ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Белорусы долго терпели": Рекеда о перспективах транзита и отношениях с Литвой

07.12.2020 18:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
К чему ведет Литву политика ее "старших товарищей" в отношении Минска ― Рекеда

По словам собеседника Sputnik, несмотря предсказуемый экономический ущерб из-за потери транзита, Литва продолжает придерживаться политических приоритетов в отношении Беларуси.

© Sputnik Сергей Лескеть
Нефтяные перспективы Минска: диверсификация и экспорт

"В Литве считают, что политическое давление на Минск ― как раз взрослый поступок, хотя по большому счету это проведение политики более старших товарищей, это скорее делается в интересах США в регионе и в интересах определенной части европейских элит", ― отмечает Рекеда.

В таком контексте отношение Литвы к собственной экономике можно считать наплевательским, полагает эксперт, поскольку "все в Литве прекрасно понимали, что после ухода российского транзита из прибалтийских портов может уйти и белорусский, при условии, если отношение Литвы с Беларусью испортится".

"Белорусы, я считаю, слишком долго терпели и пропускали мимо ушей риторику довольно враждебную ― еще до выборов прямые выпады против интеграционных процессов с Россией и вообще критику геополитического выбора Беларуси, поддержку белорусской оппозиции и так далее. Но, видимо, все-таки количество в качество в данном случае перешло после президентских выборов, и уже всерьез разговоры о переориентации белорусского транзита идут", – отмечает Рекеда.

Вполне возможно, Литва сейчас ближе всего к тому, чтобы потерять белорусский транзит, нежели была еще несколько лет назад, добавляет собеседник. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусские НПЗ планируют переработать 18 млн тонн нефти в 2021 году

"Если говорить о последствиях, это будут дальнейшие структурные изменения внутри экономики, это значит рост сферы обслуживания, рост эмиграции трудоспособного населения из Литвы и сокращение реального сектора экономики", – резюмирует Рекеда.

Напомним, ранее главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика"  Борис Марцинкевич перечислил ряд нюансов, с которыми столкнется Беларусь, переориентируя транзитные потоки с литовских портов на Россию.

В частности, речь идет о лишнем километраже до российских портов в сравнении с Клайпедой, а также о необходимости отдельных договоренностей с частными стивидорными компаниями. Кроме того, при отказе от портовых мощностей Клайпеды у белорусов возникают традиционные неустойки и прочие штрафные санкции, платить которые "вряд ли кому-то хочется", сказал Марцинкевич.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литва как никогда близка к потере белорусского транзита, что приведет литовскую экономику к серьезным структурным изменениям и эмиграции трудоспособных граждан,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Продуктовое эмбарго. Беларусь заменила России Евросоюз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика