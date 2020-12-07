"Белорусы долго терпели": Рекеда о перспективах транзита и отношениях с Литвой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио К чему ведет Литву политика ее "старших товарищей" в отношении Минска ― Рекеда

По словам собеседника Sputnik, несмотря предсказуемый экономический ущерб из-за потери транзита, Литва продолжает придерживаться политических приоритетов в отношении Беларуси.

"В Литве считают, что политическое давление на Минск ― как раз взрослый поступок, хотя по большому счету это проведение политики более старших товарищей, это скорее делается в интересах США в регионе и в интересах определенной части европейских элит", ― отмечает Рекеда.

В таком контексте отношение Литвы к собственной экономике можно считать наплевательским, полагает эксперт, поскольку "все в Литве прекрасно понимали, что после ухода российского транзита из прибалтийских портов может уйти и белорусский, при условии, если отношение Литвы с Беларусью испортится".

"Белорусы, я считаю, слишком долго терпели и пропускали мимо ушей риторику довольно враждебную ― еще до выборов прямые выпады против интеграционных процессов с Россией и вообще критику геополитического выбора Беларуси, поддержку белорусской оппозиции и так далее. Но, видимо, все-таки количество в качество в данном случае перешло после президентских выборов, и уже всерьез разговоры о переориентации белорусского транзита идут", – отмечает Рекеда.

Вполне возможно, Литва сейчас ближе всего к тому, чтобы потерять белорусский транзит, нежели была еще несколько лет назад, добавляет собеседник.

"Если говорить о последствиях, это будут дальнейшие структурные изменения внутри экономики, это значит рост сферы обслуживания, рост эмиграции трудоспособного населения из Литвы и сокращение реального сектора экономики", – резюмирует Рекеда.

Напомним, ранее главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич перечислил ряд нюансов , с которыми столкнется Беларусь, переориентируя транзитные потоки с литовских портов на Россию.

В частности, речь идет о лишнем километраже до российских портов в сравнении с Клайпедой, а также о необходимости отдельных договоренностей с частными стивидорными компаниями. Кроме того, при отказе от портовых мощностей Клайпеды у белорусов возникают традиционные неустойки и прочие штрафные санкции, платить которые " вряд ли кому-то хочется ", сказал Марцинкевич.

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