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Ученые доказали, что кофе никто не любит

07.12.2020 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые доказали, что кофе никто не любит

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  • 7.12.2020, 18:03
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Ученые доказали, что кофе никто не любит

Он просто вызывает сильную зависимость.

Авторы нового исследование пришли к любопытному заключению: оказалось, что почти всем людям не нравится кофе, даже тем, кто пьет его несколько раз в день! Все дело в том, что бодрящий напиток вызывает настолько сильную зависимость, что люди думают, что он им необходим, пишет «Популярная механика».

Если вы всегда называли себя «любителем кофе», то пришло время задуматься. Возможно, этот напиток давно завладел вашим разумом

Немецкие ученые в рамках исследования кофеиновой зависимости протестировали 24 человека, которые пьют много кофе (3+ чашки в день), и 32 человека, которые обходятся одной чашкой в день или совсем не пьют этот напиток.

Для того чтобы понять, как люди на самом деле относятся к кофе, ученые прибегли к имплицитному ассоциативному тесту (IAT), который обычно используется для оценки бессознательных предубеждений. В ходе прохождения теста IAT человеку необходимо нажимать на компьютерные клавиши, оценивая объекты на мониторе как «хорошие» или «плохие». Разница во времени реакции указывает на скрытое отношение к предмету, показанному на экране компьютера.

Все участники выполнили тест два раза. Первый раз ученые оценивали, насколько люди желали кофе, а во втором насколько он был им симпатичен.

Команда обнаружила, что люди, которые употребляли кофе часто, демонстрировали более высокий уровень желания, однако во время теста на симпатию результаты людей практически не отличались, они были достаточно низкими. Исследователи отмечают, что сильное желание выпить кофе, не испытывая при этом симпатии, — классический признак зависимости.

«Эти данные подтверждают, что постоянное потребление кофе вызывает большее желание, несмотря на низкую симпатию к напитку», — подчеркивают авторы работы. «Это расхождение дает возможное объяснение широко распространенному и стабильному потреблению кофеиносодержащих напитков».

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