Источник материала: Хартия'97

«К победе на крыльях свободы» 7.12.2020, 17:45

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С какими флагами гомельчане выходят на акции в микрорайонах и что они могут значить.

Почти каждый день жители белорусских городов видят в социальных сетях фотографии, где запечатлены не только традиционные бчб-флаги, но и их варианты: флаги больших и малых городов, поселков, микрорайонов в бчб-цветах. Гомель в этом плане — не исключение: большинство микрорайонов также обзавелись своими флагами протеста. «Сильные Новости» попытались осмыслить причины этого феномена и расшифровать явную и скрытую символику флагов микрорайонов.





Противодействие властей распространению бчб-символики с каждым днем приобретает все больший размах. Действия в этом направлении доходят до абсурда, который уже, к сожалению, не удивляет, а воспринимается как квази-норма. Это и уничтожение красно-белых ленточек, повязанных на решетках и ветвях деревьев, и закрашивание бчб-графити, и задержания людей в одежде красно-белых цветов. Ходят устойчивые слухи об изъятии листов красного цвета из наборов цветной бумаги. Совсем недавно правоохранители сформулировали новое обозначение для неугодных инсталляций, которые появляются в окнах и на балконах белорусских домов: «объекты, размещенные по бчб-схеме».

Такое непримиримое отношение к бчб-символике имеет четкое объяснение. Символ — это материализация идеи. В нынешней ситуации бел-чырвона-белый цвет белорусского флага стал воплощением идеи противостояния режиму и страстного желания перемен. Любая идея абстрактна, тогда как символ этой идеи — материален. Человек воспринимает мир с помощью органов чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса. Поэтому идея, которую можно увидеть, потрогать, становится для него не абстракцией, а неотъемлемой частью реального мира. Это и есть первопричина той войны, которая сегодня объявлена символам.





Когда материализовавшаяся символика оказывается в реальных обстоятельствах, она начинает активно развиваться в соответствии с ними. Если просто сравнить количество бчб-флагов на первых акциях протестов и на маршах в конце августа — начале сентября, комментарии будут излишними.

Политологи в один голос заявляют, что одной из самых сильных сторон белорусского протестного движения является тот факт, что оно изначально не имеет лидера, является инициативой «снизу»: то есть это выраженный Vox populi — глас народа. Для такого типа протестов характерен высокий уровень самоорганизации. В условиях жесткого подавления протестных акций произошла их локализация: люди начали объединяться по территориальному принципу: в своих дворах, в районах, используя для этого телеграмм-чаты.

Для ментальности белорусов очень характерна чрезвычайно сильное чувство привязанности к «своей земле», за которую они готовы стоять до последнего: «мой дом — моя крепость». И вскоре над «домами-крепостями» взвились флаги. Практически все эти флаги представляют собой вариации на тему бчб и содержат символически обыгранную тему специфики конкретного района.





Традиция использования флагов уходит корнями в военную историю: вексиллоиды — штандарты, изображающие символику стран, организаций, отдельных личностей, использовались на поле боя и во время различных церемоний до XVII века. Сегодня свои флаги имеют государства, регионы и города, международные организации, торговые компании, национальные и общественные движения, спортивные команды.

Инициатива dze.chat уже собрала целую коллекцию флагов протестных районов Беларуси, насчитывающую более 650 вариантов. Сейчас они представлены в виртуальном музее. Одних только флагов районов Минска в этом музее более двухсот. Есть там и варианты протестных флагов Гомеля и его районов.

Пятый микрорайон объединил на своем флаге латинский вариант написания цифры «5»/»V», начальную букву слова «victory»/»победа» и изображение популярного жеста, которым участники протестного движения приветствуют друг друга. В своём дизайне создатели этого флага также использовали мотивы белорусского орнамента, который присутствует на государственном флаге, и бчб. Таким образом, символика флага Пятого микрорайона несет в себе идею: НАША СИЛА — В ЕДИНСТВЕ.









Микрорайон «Шведская горка» при создании протестного флага использовал образ щита, на котором изображена гора, где высятся многоэтажки. Символика, задействованная в этом случае, явно ассоциируется с военной темой: три многоэтажных здания на холме, омываемом водами реки, выглядят как бастионы неприступной крепости, которую никакому врагу не под силу взять штурмом. Символическое значение флага может быть прочитано, как: НАС НЕ ПОБЕДИТЬ.





«Фестивальный» избрал для своего флага изображение одного из любимых мест прогулок жителей микрорайона, своего рода его визитную карточку: одноименный парк. Картинка с высокими соснами, под которыми собрались люди с бчб, нанесенная на флаг, вызывают двойную ассоциацию. Это, с одной стороны, отсылка к связанному с имиджем Беларуси образа партизанской борьбы, который в истории протестов-2020 породил особую тактику под названием «партизанинг», в чем, кстати, весьма преуспели жители микрорайона. С другой стороны, образ человека, оказавшегося в лесу, связан с древней символикой пути к счастью, который можно пройти до конца только преодолев опасные испытания. Символика флага микрорайона «Фестивальный», таким образом, воплощает идею «МЫ ВСЕ ПРЕОДОЛЕЕМ».









На флаге микрорайона «Южный» изображено Солнце. Солярная символика — одна из самых мощных составляющих традиционной культуры белорусов, которая с незапамятных времен проявляет себя в обрядах, в народном творчестве. Солнце символизирует жизненную силу, активную созидательную энергию. Изображение солнца — это, помимо прочего, мощный оберег от темных сил. Учитывая тот факт, что на своем флаге жители микрорайона написали название по-белорусски, его символику можно озвучить словами известной песни Лявона Вольского, которая часто звучит на протестных маршах: «СОНЦА НАМ ДАПАМОЖА. ЯНО ЛЮБIЦЬ НАС».









Мельница на флаге микрорайона «Мельников луг» — предсказуемый выбор. У ветеранов протестного движения при взгляде на это изображение актуализируется известный слоган эпохи 90-х, который, по причине статьи действующего законодательства РБ, приводить здесь будет несколько опрометчиво. Однако большинству известна пословица: «Перемелется — мука будет», смысл которой в том, что любой процесс, каким бы тяжелым и длительным он не был, рано или поздно придет к закономерному финалу, поэтому никогда не стоит предаваться отчаянью. Символика флага микрорайона «Мельников луг», таким образом, читается как «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».





О происхождении названия, давшего имя микрорайону «Волотова», ученые дискутируют до сих пор. Однако создатели протестного флага едины в своем мнении: они потомки волатаў, некогда живших на этих землях и оберегавших их от любых напастей. Поэтому изображение несокрушимого великана-ваяра на их флаге имеет абсолютно четкое значение: «МЫ — СИЛА».





Увидев флаг с изображением самолета, жители Гомеля не будут сомневаться в его принадлежности — микрорайон «Старый Аэродром». Образ самолета связан устойчивой ассоциацией с образом птицы. В художественной литературе часто можно встретить образ стальных крыльев, когда речь идет о самолетах. Крылья же считаются символическим воплощением победы: вспомнить, к примеру, традиционные изображения греческой богини победы — крылатой Ники, славянской Магуры, скандинавских валькирий. А крылья птицы, парящей в небе, имеют устойчивую символику победы в борьбе за свободу. Так, флаг «Старого Аэродрома» несет в себе идею «К ПОБЕДЕ НА КРЫЛЬЯХ СВОБОДЫ».









Что ж, если судить по символике флагов гомельских микрорайонов, у протеста — отличные перспективы.

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