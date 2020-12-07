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Почему МВФ отказался выделять Украине экстренный кредит?

07.12.2020 18:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Международный валютный фонд отказался выделять Украине экстренный кредит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МВФ дали четкий ответ, что нужно работать в рамках действующей программы финансовой помощи и выполнять ее условия. Никаких других вливаний в экономику не будет.

Почему МВФ отказался выделять Украине экстренный кредит?

Между тем дефицит в бюджете страны составляет почти 3 миллиарда долларов. В комитете по финансам Верховной рады заявляют, что государство пока способно платить зарплаты, пенсии, обслуживать внешний долг и выполнять некоторые программы в оборонной отрасли. Но на все остальное – речь о строительстве дорог, школ, закупке медоборудования для больниц – денег нет.  

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Новости Украины. Международный валютный фонд отказался выделять Украине экстренный кредит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В МВФ дали четкий ответ,...
 
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