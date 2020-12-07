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Уровень хлора превышал норму почти в 25 раз. Подробности ЧП в Астрахани, где в бассейне отравились 30 человек

07.12.2020 18:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Число отравившихся хлором в бассейне спортивного комплекса в Астрахани увеличилось до 30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них 21 ребенок в возрасте от 5 до 12 лет.  

Шестеро детей находятся в реанимации на кислородной поддержке. В больнице также двое взрослых.  

Уровень хлора превышал норму почти в 25 раз. Подробности ЧП в Астрахани, где в бассейне отравились 30 человек

По информации МЧС, концентрация хлора в бассейне была превышена почти в 25 раз. Работники комплекса нарушили технологию очистки, в результате чего произошел вброс вредных веществ.  

Уровень хлора превышал норму почти в 25 раз. Подробности ЧП в Астрахани, где в бассейне отравились 30 человек

Бассейн будет закрыт до конца года, пока власти не убедятся в его безопасности.  

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Новости России. Число отравившихся хлором в бассейне спортивного комплекса в Астрахани увеличилось до 30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них 21...
 
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