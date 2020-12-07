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Посмотрите на «живые» фото новых флагманов Samsung - Galaxy S21

07.12.2020 18:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скорее всего, в январе 2021 года компания Samsung представит новые флагманские смартфоны серии Galaxy S21. Их дизайн инсайдеры уже показывали на качественных рендерах, а теперь в Сети появилось «живое» фото двух из трех готовящихся к анонсу аппаратов.


Фото: OnLeaks

Напомним: компания представит как минимум три устройства — Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Их дизайн, судя по представленной ранее инсайдерами информации, будет достаточно сильно отличаться от того, что используется в нынешних Galaxy S20.

Задние панели аппаратов изготовят из стекла. Но, скорее всего, не глянцевого, а матового — как в одной из версий Galaxy Note20 Ultra. Блок основных камер впишут в левые верхние углы новинок, они окажутся глянцевыми и будут как бы «залазить» на боковые грани.


Судя по фото, опубликованному в профиле sakitech в Twitter, устройства на самом деле выйдут в таком дизайне. Утверждается, что на фото представлены S21 Ultra (слева) и S21+. Источник — не проверенный. Но его ретвитнул Ice universe, который редко ошибается в прогнозах касательно еще не вышедших топовых смартфонов.

Кроме того, в Сети появились еще более точные спецификации камеры Galaxy S21 Ultra. Известно, что первый модуль — на 108 Мп (1/1,33″, датчик Samsung ISOCELL Bright HM3 с технологией NonaCell (бининг 9-в-1) и Super PD-фокусировкой). Второй модуль — 12 Мп, ултьра-широкоугольный (Sony IMX563, 1/2,55″, 1,4 мкм, Dual PD-автофокус).

Третий и четвертые модули — по 10 Мп, соответственно для 3-кратного и 10-кратного оптического зума. Mobiltelefon.ru уточняет: в обоих случаях речь идет о таких технических параметрах: сенсор Samsung 3J1, 1/3,2″, 1,22 мкм, Dual PD-фокусировка). Разница же будет заключаться в оптике (перископ для пиковых значений оптического приближения).

В большом островке камеры найдут место лазерный автофокус, микрофон и светодиодная вспышка.

Ниже — цены других популярных смартфонов Samsung:

 
 
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Устройства, вероятно, представят в январе.
 
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