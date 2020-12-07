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Посмотрите на «живые» фото новых флагманов Samsung - Galaxy S21
Источник материала: Tut.by
Скорее всего, в январе 2021 года компания Samsung представит новые флагманские смартфоны серии Galaxy S21. Их дизайн инсайдеры уже показывали на качественных рендерах, а теперь в Сети появилось «живое» фото двух из трех готовящихся к анонсу аппаратов.
Напомним: компания представит как минимум три устройства — Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Их дизайн, судя по представленной ранее инсайдерами информации, будет достаточно сильно отличаться от того, что используется в нынешних Galaxy S20.
Задние панели аппаратов изготовят из стекла. Но, скорее всего, не глянцевого, а матового — как в одной из версий Galaxy Note20 Ultra. Блок основных камер впишут в левые верхние углы новинок, они окажутся глянцевыми и будут как бы «залазить» на боковые грани.
Судя по фото, опубликованному в профиле
Кроме того, в Сети появились еще более точные спецификации камеры Galaxy S21 Ultra. Известно, что первый модуль — на 108 Мп (1/1,33″, датчик Samsung ISOCELL Bright HM3 с технологией NonaCell (бининг 9-в-1) и Super PD-фокусировкой). Второй модуль — 12 Мп, ултьра-широкоугольный (Sony IMX563, 1/2,55″, 1,4 мкм, Dual PD-автофокус).
Третий и четвертые модули — по 10 Мп, соответственно для 3-кратного и 10-кратного оптического зума.
В большом островке камеры найдут место лазерный автофокус, микрофон и светодиодная вспышка.
Ниже — цены других популярных смартфонов Samsung:
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Устройства, вероятно, представят в январе.
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