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«Прессбол»: Глава ИИХФ Фазель в скором времени может прилететь в Минск

07.12.2020 18:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По сведениям «Прессбола», Минск в ближайшее время может посетить президент Международной федерации хоккея Рене Фазел.


Рене Фазел. Фото: o.canada.com

О цели визита (равно как и о его факте) пока официально не сообщается, но предположить ее несложно. Так или иначе, в центре внимания шефа ИИХФ будут проблемы, которые сопутствуют возможности проведения чемпионата мира-2021 в Минске.

Согласно актуальным планам ИИХФ, форум должен пройти в конце мая — начале июня 2021 года в Минске и Риге, на паях выигравших это право по итогам голосования на ежегодном конгрессе Международной федерации в 2017 году. Однако политические события последних месяцев в Беларуси спровоцировали волну протестов официальных и неофициальных, но влиятельных лиц разных государств, требующих перенести минскую часть чемпионата мира в другую страну.

Можно предположить, что, если визит Фазела в Минск все-таки состоится, в программе пребывания будет значиться встреча с Александром Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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По сведениям «Прессбола», Минск в ближайшее время может посетить президент Международной федерации хоккея Рене Фазел.
 
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