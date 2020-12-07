«Прессбол»: Глава ИИХФ Фазель в скором времени может прилететь в Минск

Источник материала: Tut.by

По сведениям «Прессбола» , Минск в ближайшее время может посетить президент Международной федерации хоккея Рене Фазел.



Рене Фазел. Фото: o.canada.com

О цели визита (равно как и о его факте) пока официально не сообщается, но предположить ее несложно. Так или иначе, в центре внимания шефа ИИХФ будут проблемы, которые сопутствуют возможности проведения чемпионата мира-2021 в Минске.

Согласно актуальным планам ИИХФ, форум должен пройти в конце мая — начале июня 2021 года в Минске и Риге, на паях выигравших это право по итогам голосования на ежегодном конгрессе Международной федерации в 2017 году. Однако политические события последних месяцев в Беларуси спровоцировали волну протестов официальных и неофициальных, но влиятельных лиц разных государств, требующих перенести минскую часть чемпионата мира в другую страну.

Можно предположить, что, если визит Фазела в Минск все-таки состоится, в программе пребывания будет значиться встреча с Александром Лукашенко.