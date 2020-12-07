Продуктовое эмбарго. Беларусь заменила России Евросоюз

Беларусь стала основным поставщиком продуктов питания на российский рынок, заменив попавшие под санкции страны Евросоюза.





Об этом говорится в аналитическом обзоре российского Национального рейтингового агентства (НРА).

Запрет на ввоз в Россию продуктов из ЕС, США, Канады, Австралии, Норвегии и других стран был введен в августе 2014 года. Под эмбарго попали мясные и молочные продукты, рыба, овощи и фрукты.

В 2013 году почти треть этой продукции ввозилась в Россию из ЕС. Доля Беларуси составляла всего 12%. Сейчас Беларусь является основным экспортером продуктов питания на российский рынок. За шесть лет доля белорусских поставок в Россию выросла в два раза и по итогам девяти месяцев этого года составила почти 25% (2,2 млрд долларов).

С начала действия продуктового эмбарго Беларусь забрала на себя весь объем мясных поставок на российский рынок, ранее приходившийся на ЕС. До введения санкций доля Беларуси по поставкам мяса составляла 12%, сейчас она увеличилась до 38,3%. Стоимостной объем поставок вырос с 593 млн долларов в 2013 году до 605 млн долларов в 2019 году.

Поставки молочной продукции на российский рынок из ЕС и Украины переместились в Беларусь как основную страну отправления. Доля Беларуси в российском импорте увеличилась двукратно — с 39% до 79%. Стоимостной объем поставок молочной продукции вырос с 1,622 млрд долларов до 2,067 млрд долларов в 2019 году.

«Учитывая, что доля Беларуси в совокупном российским импорте возросла с 12% до 25%, то Беларусь, конечно, выиграла от продуктового эмбарго», — сказала Naviny.by старший аналитик корпоративный рейтингов НРА Мария Сулима.

По сути, пришли к выводу в НРА, Беларусь заменила ЕС в качестве основного поставщика продуктов питания на российский рынок. Но если в России будет продолжен тренд на наращивание внутреннего производства, то импорт продуктов питания из Беларуси, как и из других стран, будет сокращаться, предположила Мария Сулима.