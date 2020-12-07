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Зимний вечер на лебедином озере

07.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Расслабляющая фотоистория в конце понедельника. Плюс – инструкция о том, как правильно зимой кормить птиц.

Зимний вечер на лебедином озере

С наступлением холодов актуальной становится информация о том, как правильно кормить птиц зимой и белок. Если говорить о водоплавающих видах птиц, то важно помнить, что лебеди и утки способны перезимовать без участия человека. Исключением может быть длительный период морозов от -15°С и ниже.

Более подробно узнать, чем зимой (не) кормить лебедей, можно из нашей прошлогодней публикации. Обязательно к прочтению для тех, кто уже купил батон и завтра планирует угостить им лебедей и уток.  

Зимний вечер на лебедином озере
Зимний вечер на лебедином озере
Зимний вечер на лебедином озере
Зимний вечер на лебедином озере
Зимний вечер на лебедином озере
Зимний вечер на лебедином озере
Зимний вечер на лебедином озере
Зимний вечер на лебедином озере
Зимний вечер на лебедином озере

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Расслабляющая фотоистория в конце понедельника.
 
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