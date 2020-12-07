Зимний вечер на лебедином озере

Источник материала: Салiдарнасць

Расслабляющая фотоистория в конце понедельника. Плюс – инструкция о том, как правильно зимой кормить птиц.





С наступлением холодов актуальной становится информация о том, как правильно кормить птиц зимой и белок . Если говорить о водоплавающих видах птиц, то важно помнить, что лебеди и утки способны перезимовать без участия человека. Исключением может быть длительный период морозов от -15°С и ниже.

Более подробно узнать, чем зимой (не) кормить лебедей, можно из нашей прошлогодней публикации . Обязательно к прочтению для тех, кто уже купил батон и завтра планирует угостить им лебедей и уток.



































