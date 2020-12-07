Транспортная инспекция: за время проверки «антирекордсменом» стал таксист с 15 нарушениями

Источник материала: Onliner

Более 80% таксистов являются нарушителями — таковы результаты республиканской проверки такси, которую на днях завершила Транспортная инспекция. «Специалисты работали во всех регионах в усиленном режиме, — сообщили в ТИ. — За месяц осмотрено более 1800 авто, выявлено 1480 нарушений, выдано более 400 предписаний (требований) об устранении нарушений и установлены сроки их исполнения. Перевозчики смогут продолжить свою деятельность лишь в том случае, если исправят ситуацию».

«В первую очередь, массовая проверка такси была связана с вопросом обеспечения безопасности, которым перевозчики должны руководствоваться при оказании услуг, — подчеркнули в Транспортной инспекции. — В числе выявленных нарушений, напрямую влияющих на безопасность: несвоевременное прохождение техосмотра, отсутствие медицинского осмотра водителя перед выездом на линию и предрейсовой проверки технического состояния автомобиля».

Специалисты ТИ рассказали и про «антирекорды: «Так, у одного из таксистов во время рейда по Гродненской области инспекторы выявили 15 нарушений. Ни одно из требований, предъявляемых ко внешнему и внутреннему оформлению такси, соблюдено не было, таксометр в салоне отсутствовал. У автомобиля также не было разрешения на допуск к участию в дорожном движении, были проблемы и с другими документами. Не оказалось договора обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажиром. Как выяснилось, водитель осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность. Соответствующие материалы по данному случаю направлены в Налоговую инспекцию».

«Во время республиканской проверки также было несколько случаев, когда таксисты пытались скрыться от инспекторов, но безуспешно, — дополнили собеседники. — Транспортной инспекцией приняты соответствующие меры в отношении нарушителей».

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