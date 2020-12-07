ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

121 ДТП произошло за три дня в Минской области. Рассказываем про некоторые из них

07.12.2020 18:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За пятницу и выходные в Минской области произошло 121 ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

121 ДТП произошло за три дня в Минской области. Рассказываем про некоторые из них

12 человек получили травмы, один погиб. 9 аварий с участием пешеходов. Также были задержаны 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

121 ДТП произошло за три дня в Минской области. Рассказываем про некоторые из них

Хроника происшествий в видеоматериале Вероники Сайко.

Люди в материале: Вероника Сайко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. За пятницу и выходные в Минской области произошло 121 ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 12 человек получили травмы, один погиб. 9 аварий с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зимний вечер на лебедином озере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика