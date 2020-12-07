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121 ДТП произошло за три дня в Минской области. Рассказываем про некоторые из них
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За пятницу и выходные в Минской области произошло 121 ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
12 человек получили травмы, один погиб. 9 аварий с участием пешеходов. Также были задержаны 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
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Новости Беларуси. За пятницу и выходные в Минской области произошло 121 ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 12 человек получили травмы, один погиб. 9 аварий с...
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